La temporada 3 de 'Konosuba' prepara un capítulo especial. Trailer y fecha de estreno de la OVA del encantador anime isekai

La tercera temporada de 'Konosuba: Un mundo maravilloso' arrancó por fin en abril de este año después de un hiato de siete añazos. Entremedias tuvimos el spin-off centrado en Megumin, 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!', pero la historia principal se había quedado colgando durante demasiado tiempo.

La espera no será tan larga

Parece que los responsables del anime no quieren que la espera de tantos años se repita. Y aunque todavía estamos pendientes de una hipotética cuarta temporada de 'Konosuba', lo que sí que es seguro es que la temporada 3 del anime ya tiene un capítulo especial en marcha.

La nueva OVA (capítulo especial directo a video) de 'Konosuba' ha dejado ver un primerísimo tráiler. Y mientras que no se ha desvelado nada oficial de la trama, parece que va a ser un episodio bastante relajadito, centrado en fanservice y pasarlo bien sin comernos mucho la cabeza.

Por ahora se ha confirmado su fecha de estreno en los cines de Japón para el 14 de marzo de 2025, y saldrá a la venta en formato físico en DVD y Blu-ray a partir del 25 de abril de 2025. Es muy posible que a partir de esta fecha tengamos más noticias sobre la cuarta temporada del anime principal de 'Konosuba', así habrá que estar con el ojo puesto.

También se ha confirmado que tendrá una duración más larga de un capítulo habitual y que será una historia dividida en dos partes, así que rondará los 40 minutos o más. Todavía no sabemos cómo andará la distribución a nivel internacional, pero siempre es posible que Jonu Play la fiche para streaming, igual que se ha hecho cargo del spin-off de 'Konosuba' y las anteriores temporadas del anime.

