'KonoSuba!' por fin regresa con su temporada 3 y un tráiler adorable bajo el brazo: cuándo vuelve uno de los anime isekai más populares de los últimos años

Vale, no hemos ni empezado enero y ya tenemos el ojo puesto en lo que se viene el resto del año. Pero es que además de estrenos como el de 'Kaiju No.8' a partir de primavera vuelven algunos animes que se han hecho de rogar.... Y este es el caso de 'Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!', más conocido como 'KonoSuba!'

Ya iba tocando

La segunda temporada de 'KonoSuba!' terminó de emitirse en 2017, y aunque entre medias hemos tenido un spin-off centrado en Megumin muchos fans lo que querían era la continuación de la historia principal.

El anime de 'KonoSuba!' se ha colado entre los mejores animes del género isekai gracias a su buena mezcla de comedia y tropos de fantasía, además de contar con una animación bien maja. El nuevo tráiler de la tercera temporada promete seguir manteniendo el nivel, aunque la producción ha cambiado de Studio Deen a las manos de Drive.

La tercera temporada de 'KonoSuba!' se estrenará en abril de 2024 con la temporada de primavera, aunque aún falta por afinar con el día. Todavía no se ha confirmado nada cerrado sobre el simulcast, aunque el spin-off 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! se pudo ver en Jonu Play y Jonu Media se encarga de distribuir el anime principal en España, así que quizás también repitan la jugada con la nueva temporada.

Como en todo buen isekai, 'KonoSuba!' también arranca con la muerte de su protagonista Kazuma Sato. Al morir conoce a una diosa llamada Aqua, que le ofrece reencarnarse en un mundo de fantasía muy similar a un MMORPG en el que poder irse de aventuras. Así que termina formando equipo con la propia Aqua, una maga un poco pirómana y una paladina intensita.

