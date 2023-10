Una tienda donde todos los clientes son animales, y así es la vida de su encargada: 'The Concierge' desvela un tráiler lleno de color para confirmar su estreno internacional

Primero se mostró en el Festival Internacional de Cine de Annecy este verano, y ahora poquito a poco ha ido llegando a los festivales de Canadá y Estados Unidos. 'The Concierge' promete ser una de las películas de anime más especiales (y coloridas) que nos lleguen próximamente. Especialmente si nos gustan los animales, porque de eso vamos a tener un montón.

Bienvenidos a las tiendas de Hokkyoku

La película adapta el manga 'The Concierge at Hokkyoku Department Store' de Tsuchika Nishimura, que se publicó entre febrero de 2017 y noviembre de 2018 y cuenta con dos volúmenes. La trama sigue a Akino, que trabaja en unos grandes almacenes muy exclusivos y debe atender a sus clientes con mucho mimo.

El tema es que en esta tienda solo compran animales, y algunos de ellos son tremendamente especiales porque pertenecen a especies en peligro... O incluso están extintos.

'The Concierge' se estrenará en los cines de Japón este otoño, pero Crunchyroll y Sony Pictures ya han confirmado que se encargarán de su distribución internacional. Aún no han dado fechas concretas pero sí que podremos ver 'The Concierge' en cines en 2024, aunque teniendo en cuenta las anteriores películas que ha distribuido Crunchyroll es posible que el estreno no se retrase demasiado.

Production I.G., el estudio de 'Psycho-Pass: Providence' y 'Tengoku Daimakyo', se ha encargado de la animación, con Yoshimi Itazu como director y Satomi Ooshima como guionista.

En Espinof: