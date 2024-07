Es uno de los mejores animes isekai de fantasía, y su temporada 1 ya se puede ver al completo en Netflix

Últimamente Netflix se está marcando unos cuantos tantos muy jugosos en cuanto a fichajes de anime. Hasta ahora Crunchyroll tenía la exclusividad en nuestro país de bombazos como 'Jujutsu Kaisen' y 'Spy x Family', pero desde hace unos meses ya podemos verlos también en Netflix y próximamente llegarán en formato físico de la mano de Selecta Visión.

La veda se ha ido abriendo lentamente. Y si somos fans de los animes isekai con personajes transportados a otro mundo, ahora tenemos disponible en la plataforma la primera etapa de 'The Rising of the Shield Hero'.

Aventúrate como puedas

'The Rising of the Shield Hero' es uno de los animes isekai recientes mejor valorados. Originalmente surgió como unas novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi y dibujadas por Seira Minami, después dieron el salto a manga de la mano de Aiya Kyū y en 2019 arrancó la adaptación a anime.

Es la historia de Naofumi Iwatani, un chico japonés que es transportado a otro mundo junto con otros tres chavales para convertirse en uno de los cuatro héroes legendarios. Pero mientras que sus compañeros reciben armas poderosas, él está destinado a recibir el Escudo Legendario, un equipo defensivo. Además, la aventura de Naofumi empieza casi sin apoyos y pronto es traicionado por su único acompañante.

Si nos pica la curiosidad sobre este anime de fantasía, en Netflix están disponibles los primeros 25 capítulos del anime. Esto es, la primera temporada al completo y tanto en japonés con subtítulos como con su doblaje en castellano.

Eso sí, por ahora las dos siguientes temporadas siguen siendo exclusivas de Crunchyroll. Pero mientras tanto 'The Rising of the Shield Hero' ya se va volviendo un poquito más accesible al gran público y Netflix continúa ampliando su catálogo para meterse en el terreno de los isekais.

