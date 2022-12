'De yakuza a amo de casa' regresa a Netflix: la temporada 2 de la disparatada serie ya tiene fecha de estreno para empezar 2023 con el mejor marido del anime

De manera un poco inesperada, Netflix confirmó que había una segunda temporada de 'De yakuza a amo de casa' ('Gokushufudo') en marcha y nos prometió su estreno para enero. La plataforma ha cumplido y no solo ha enseñado nuevas imágenes si no que también nos ha dado una alegría abriendo el año con nuevos capítulos.

A pesar de que no tiene una animación espectacular, se puede decir que 'De yakuza a amo de casa' es una serie divertidísima que se ha ganado un público muy fiel por su mezcla de humor negro y slice of life del bueno. La trama sigue a Tatsu, un yakuza retirado que hace todo lo posible por ser un amo de casa modelo.

La primera temporada se estrenó en 2021 con 10 episodios, y el próximo 1 de enero se estrena la segunda con nuevos episodios.

Todavía no se ha confirmado el número total de capítulos, pero es muy posible que primero llegue una tanda de cinco, y luego otros cinco, tal y como pasó con la primera.

What better way to start 2023?



The Way of the Househusband: Season 2 is coming to Netflix Jan 1! pic.twitter.com/xbhHO7X45U