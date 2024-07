Hoy en TV, la mejor película de superhéroes de un universo de ciencia ficción que vuelve a estar de moda. Un espectáculo impresionante que cambia el statu quo

Hace ya muchos años que el cine de superhéroes dejó de ser una moda para convertirse en las películas que dominan Hollywood. Gustarán más o menos -y cada cierto tiempo se hablará de si ya empiezan a estar agotadas-, pero su supremacía es indiscutible. Por ello, es raro que se estrene alguna que realmente sirva para cerrar algo, pero eso fue lo que sucedió en 2017 con el lanzamiento de la extraordinaria 'Logan'.

Una trilogía ascendente

'Logan' fue el cierre de la trilogía protagonizada por Hugh Jackman que arrancó con la deficiente 'X-Men Orígenes: Lobezno', mejoró con 'Lobezno inmortal' y tocó techo con una aventura diseñada a modo de despedida para esa versión del legendario superhéroe de Marvel. Habrá quien diga que 'Deadpool y Lobezno' cambió las cosas, pero lo cierto es que el final del mismo no se ha alterado, por mucho que eso haya creado una gran problema de continuidad.

Dejando eso a un lado, lo que realmente nos debería importar es que James Mangold logró dar forma en 'Logan' a la mejor película del universo X-Men con mucha diferencia. Valiéndose de algunos elementos más propios del western y no cortándose un pelo a la hora de mostrar la decadencia que atraviesa el personaje encarnado por Jackman, estamos ante una película que sabe aprovechar la mayor libertad de una calificación para adultos con la finalidad de construir un espectáculo impresionante pero que en ningún lado deja de lado la importancia del factor emocional.

A lo largo de las más de dos horas de metraje sobrevuela una sensación de tristeza que encaja muy bien con ese universo en el que hace muchos años que no nace mutante alguno y que se ha visto gravemente dañado por la demencia que sufre Charles Xavier. Sin embargo, el verdadero eje de la película es el vínculo que se establece entre Logan y Laura, una niña con habilidades similares a las del protagonista y que está interpretada por una brillante Dafne Keen.

Además, 'Logan' es una película que no tiene el más mínimo miedo en llevar hasta las últimas consecuencias lo que propone, algo que no sucede en la abrumadora mayoría de películas de superhéroes. Aquí se nota que había un objetivo claro y cómo se quiere llegar al mismo, aunque, obviamente, el resultado final quizá no conquiste a todo el público. No pasa nada, porque las películas no tienen que gustar a todo el mundo, pese a que muchas parezcan diseñadas con ese objetivo en mente.

Esta noche tenéis una buena oportunidad para (volver a) ver 'Logan', ya que se emite en FDF a partir de las 22:55. Y si preferís la opción del streaming, entonces os toca hacer una visita a Disney+.

