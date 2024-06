Es uno de los mejores biopics musicales de los últimos años y acaba de estrenarse en streaming. Música sanadora y demonios persistentes alrededor de una figura de culto

Podréis decir lo que queráis del cine español, pero por suerte hay algo en lo que están consiguiendo barrer a el cine de Hollywood de mayor tamaño: hacer biopics de los músicos más relevantes. Al menos, de los verdaderamente relevantes, de músicos de un perfil menos masivo pero claves en el tejido musical del país como Los Planetas, retratados en ‘Segundo premio’.

Por supuesto, es una ventaja que los protagonistas sean menos superestrellas, menos cuidadosos de imagen y legado. No es lo mismo tener que hacer una película de Freddie Mercury o de Bob Marley, donde tienes muchas voces a las que complacer y muchos fans a los que dar una versión blanca de la historia más arquetípica. Con esos protagonistas, no se puede hacer una película tan película y tan satisfactoria como ‘La estrella azul’.

Maldita sea mi suerte

Centrada en la figura de culto de Mauricio Aznar, el difunto líder de grupos como Más birras o Golden Zippers y personalidad importante en la cultura musical aragonesa durante los ochenta y los noventa. Escrita y dirigida por Javier Macipe, esta es una de las mejores películas españolas del año y ya se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

El rockero Aznar, al que da vida Pepe Lorente, se encuentra en una encrucijada vital. Frustrado con un mundo de la música que ya no le apasiona e incapaz de salir de sus adicciones que frustran sus relaciones de pareja, toma una decisión drástica. Se dirige de viaje mochilero por Latinoamérica, buscando al legendario músico de folklore santiagüeño Carlos Carabajal y aprender de él cómo conectar con la música a otro nivel.

La película podría haber terminado en un camino al que yo personalmente cojo cada vez más tirria, donde un personaje perdido intenta encontrar su próxima identidad en un lugar que podríamos considerar exótico. Macipe esquiva muy bien esa trampa, ya que vemos al personaje con un objetivo claro pero al mismo tiempo está rodeado de un mundo y una vida muy palpables.

‘La estrella azul’ y la mágica conexión de la música

‘La estrella azul’ funciona muy bien porque tiene curiosidad genuina por las gentes a las que visita, les permite existir de manera propia en este mundo que diseña. Y el viaje de su protagonista resulta muy convincente en sus luchas internas con unos demonios de los que no sabe bien cómo escapar, de traumas enquistados que sólo puede disipar a través de un entorno acogedor y esa profunda conexión que proporciona la música.

Se puede conectar con esta película aunque no se conozca la importancia de Aznar en la cultura zaragozana, en su estatus de culto en el rock and roll patrio. O incluso sin saber que fue una persona real. ‘La estrella azul’ aborda de manera muy especial las cualidades intangibles de la música para edificarnos, para conectarnos con el resto, y también cómo la industria puede ser incapaz a la hora de dejar florecer esos aspectos mágicos. Incluso aunque intente ir a más con un elemento metacinematográfico que no siempre aterriza, es un trabajo sensacional.

