'Bob Marley: One Love', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el biopic del icónico Rey del Reggae

Durante estos últimos años hemos visto llegar al cine y a las plataformas de streaming numerosos biopics de algunos de los cantantes y actrices más icónicos de la historia. Quizás una de las que tuvieron mayor repercusión fue 'Bohemian Rhapsody', pero sin duda hay otras tantas que han logrado calar al público.

Una de las últimas películas en llegar ha sido 'Bob Marley: One Love', un biopic del icónico Rey del Reggae que se estrenó en las salas de cine el pasado 14 de febrero. Este estreno estuvo algo opacado por las críticas hacia 'Madame Web', aunque finalmente logró superarle en taquilla y ello no le impidió convertirse en una de las películas imprescindibles del año.

Cuándo y dónde podremos ver 'Bob Marley: One Love' en las plataformas de streaming

'Bob Marley: One Love' se estrenó hace ya unos cuantos meses, por lo que no debería tardar demasiado en llegar al streaming mediante servicio de suscripción. De momento no hay nada oficial y no se sabe cuándo llegará bajo este formato. Tampoco se sabe con certeza a qué plataforma llegará, aunque teniendo en cuenta que la distribuidora es Paramount Pictures, lo lógico es que acabe estrenándose en SkyShowtime.

Ahora bien, si no quieres esperar y no llegaste a ver la película en los cines (o simplemente quieres volver a verla), sí que se puede ver mediante formato de alquiler y compra, y no en pocas plataformas:

En Microsoft se puede alquilar en formato SD (3,99 euros), en HD (4,99 euros) y en 4K (7,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros).

se puede alquilar en formato SD (3,99 euros), en HD (4,99 euros) y en 4K (7,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros). En Apple TV se puede alquilar en formato SD, HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros).

se puede alquilar en formato SD, HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros). En Filmin se puede alquilar en formato SD y HD (4,99 euros).

se puede alquilar en formato SD y HD (4,99 euros). En Movistar+ se puede alquilar en formato SD y HD (4,99 euros).

se puede alquilar en formato SD y HD (4,99 euros). En Amazon Prime Video se puede alquilar en formato SD, HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros).

se puede alquilar en formato SD, HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros). En Rakuten TV se puede alquilar en formato HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros).

se puede alquilar en formato HD y 4K (4,99 euros) y se puede comprar en formato SD, HD y 4K (13,99 euros). En Google Play se puede alquilar en formato HD (4,99 euros) y se puede comprar en formato HD (15,99 euros).

'Bob Marley: One Love' es un biopic dirigido por Reinaldo Marcus Green y protagonizado por Kingsley Ben-Adir que nos cuenta la historia del Rey del Reggae: Bob Marley. La película aborda la historia del artista, su música revolucionaria, su mensaje de amor y unión y las adversidades personales y profesionales.

La película ha estado muy dividida desde su estreno en los cines. En páginas como Rotten Tomatoes podemos encontrar una gran diferencia en su valoración dependiendo de si las críticas son profesionales o por parte del público. En este sentido, con más de 190 críticas especializadas su valoración es del 45%, mientras que con más de 2.500 críticas por parte del público la valoración media sube hasta el 92%.

También te puede interesar

Bohemian Rhapsody 4k Ultra-HD [Blu-ray] Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Plan B Entertainment, Paramount Pictures

En Espinof | 'La mesita del comedor', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película española de terror que encantó a Stephen King

En Espinof | 'Los que se quedan', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que ganó un Óscar a Mejor actriz de reparto