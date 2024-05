'Los que se quedan', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que ganó un Óscar a Mejor actriz de reparto

Este año dio comienzo con un buen surtido de películas que han conseguido algunos premios de bastante prestigio. 2024 es un buen año para el cine en cuanto a calidad de las películas y series que hemos visto y que veremos durante lo que queda del año, pero sin duda una de las que más nos ha gustado (y que hemos incluido en nuestro ranking de mejores películas de 2024) es 'Los que se quedan'.

Estrenada el pasado 3 de enero, 'Los que se quedan' es una de las últimas películas que ha dirigido, hasta el momento, Alexander Payne, conocido cineasta de otras películas como 'Los descendientes' o 'Entre copas'. Además, Da'Vine Joy Randolph consiguió un merecidísimo Óscar a Mejor actriz secundaria durante el pasado Festival de los Premios Óscar.

Cuándo y dónde podremos ver 'Los que se quedan' en las plataformas de streaming

'Los que se quedan' se estrenó en los cines españoles a principios de año y ya han pasado bastantes meses desde entonces. Por lo general, este tipo de películas no suelen tardar demasiado tiempo, independientemente del éxito o fracaso en taquilla. No obstante, la película de Alexander Payne aún no se ha confirmado para ninguna plataforma mediante servicio de suscripción.

La productora de 'Los que se quedan' es Miramax, empresa de The Walt Disney Pictures, por lo que debería llegar a Disney+ más pronto que tarde. No obstante, la distribuidora en España es Universal Pictures, por lo que o bien puede llegar a SkyShowtime o simplemente a otra plataforma.

En cuanto a la fecha de estreno mediante servicio de suscripción, por el momento no se ha confirmado nada al respecto. Ha pasado ya bastante tiempo desde su estreno en los cines, por lo que no debería tardar demasiado en hacerlo bajo este formato digital.

Eso sí, aunque todavía no haya llegado mediante servicio de suscripción, sí que lo ha hecho mediante formato de alquiler y compra y actualmente se encuentra disponible en varias plataformas:

En Rakuten TV se puede alquilar por 3,99 euros (SD), 4,99 euros (HD) y 5,99 euros (4K) y se puede comprar por 8,99 euros (SD) y por 11,99 euros (HD y 4K).

En Microsoft se puede alquilar por 3,99 euros (SD) y 4,99 euros (HD) y se puede comprar por 13,99 euros (SD) y 16,99 euros (HD).

En Apple TV se puede alquilar por 4,99 euros (SD, HD y 4K) y se puede comprar por 8,99 euros (SD) y por 11,99 euros (HD y 4K).

En Filmin se puede alquilar por 4,99 euros (SD y HD).

En Amazon Prime Video se puede alquilar por 4,99 euros (SD, HD y 4K) y se puede comprar por 8,99 euros (SD), 11,99 euros (HD y 4K).

En Google Play se puede alquilar por 4,99 euros (HD) y se puede comprar por 13,99 euros (SD) y 15,99 euros (HD)

'Los que se quedan' cuenta la historia de una atípica "familia" compuesta por Paul Hunham (Paul Giamatti), un profesor poco querido en la escuela, Angus (Dominic Sessa), un alumno conflictivo, y Mary (Da'Vine Joy Randolph), la cocinera del colegio. Tras una fuerte nevada, los tres personajes se quedan encerrados en el colegio, por lo que llegarán que convivir viviendo cómicas desventuras durante dos semanas.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Los que se quedan' es el regreso de Alexander Payne al cine por todo lo alto. Los personajes evolucionan de forma lenta y continua, sumergiéndose en escenas en las que, en determinados momentos, reina el humor seco. Y el desarrollo tiene un suave recorrido sin sobresaltos, ofreciendo un buen ritmo durante toda la película.

Imagen | Miramax

