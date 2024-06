Hoy en TV, la maravillosa película de culto que mezcla humor costumbrista y fenómeno OVNI en Elche

'Espíritu Sagrado' es un milagro. Es una película que desafía todo lo que sabemos sobre el cine de autor, una apasionante amalgama de géneros que no teme tocar la comedia, la ciencia-ficción, el drama e incluso el thriller sin dejar nunca de lado el costumbrismo ibérico de Chema García Ibarra, uno de los pocos artesanos que han permanecido fieles a su estilo al pasar del corto al largo. Hoy tenéis la oportunidad de verla en La 2, en Versión Española, a las 22.30. No cometáis el error de no hacerlo.

Ver para creer

A Chema García Ibarra le obsesiona la mirada, ya desde la primera escena, en un juego infinito con los ojos, lo que se oculta y lo que puede ser visto que dura a lo largo de todo 'Espíritu Sagrado'. Ojos en tazas, en recortes de revistas, con un parche, en mochilas, en la cara de tu madre con Alzheimer, en la impepinable resolución de una trama increíble que, en sus minutos finales, confía una última vez más en el poder de lo visual despojando del sonido a un plano absolutamente escalofriante.

Esta es, para mí, la mejor película española de los últimos años. O, como poco, la más única. Un retrato perfecto de personajes rotos en mil pedazos interpretados por personas normales y anónimas de Elche, que le dan un toque de irrealidad que se adhiere al metraje. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en 'Espíritu Sagrado', e incluso las pequeñas pistas que Ibarra va dejando por el camino son apasionantemente crípticas: los anuncios que suenan de fondo mezclando el capitalismo con lo arcano, la revista Más Allá con Hitler en la portada, el Supermercado Tiburón...

En cierta manera, 'Espíritu Sagrado' es una evolución de las ideas del director que expresó en 'El ataque de los robots de Nebulosa-5' o 'Protopartículas': la introducción de una ciencia-ficción invisible y casera en una realidad donde la comedia de lo patético no es capaz de comerse nuestra curiosidad. Pero, a diferencia de aquellos cortos, Ibarra presenta aquí una obra madura, inteligente, repleta de giros y capas casi inexpugnables para el espectador más perezoso.

Más allá, en Elche

Pero no solo es un relato de ciencia-ficción de andar por casa al estilo de los cortos de Nacho Vigalondo: a poco que rasques, 'Espíritu Sagrado' se revela como una película abrumadoramente política sobre el capitalismo, la ruina de las familias de clase media-baja y cómo los que están por encima siempre están dispuestos a cualquier cosa con tal de engañarte y convertirte en el protagonista de tu propia desgracia. Atento a los anuncios de fondo, a los noticiarios, a lo que la película, una vez más, nos permite ver.

Decía Ibarra que, cuando veía cine de autor en sus años formativos, se sorprendía al encontrarse con que la comedia parecía extirpada de este tipo de películas. Si quieres hacer cine con firma propia, la seriedad parece obligada. Sin embargo, en 'Espíritu Sagrado' el humor negro predomina desde la primera escena (que presagia la trama que se nos revelará poco después) hasta ese inflable final pasando por la inolvidable versión cañí de 'Zombie'.

De hecho es posible que esa secuencia, en el Saltamontes de la feria, con Los Sobraos haciendo su versión particular de The Cranberries, encapsule mejor que ninguna otra el humor seco y ennegrecido de la película. Al fin y al cabo, el grupo irlandés la escribió para protestar contra un atentado del IRA en el que murieron dos niños de 3 y 12 años, y el grupo español le quita todo el significado para convertirlo en una tecno-rumba perfecta para acompañar los continuos subibajas de un convencido José Manuel abrazado su sobrina, a punto de convertirse en esfinge.

'Espíritu Sagrado' te va a sorprender con sus actuaciones no profesionales que chocan maravillosamente con una fotografía espectacular, una dirección que mide a la perfección cada puesta en escena y un guion a prueba de bombas que nos hace anhelar lo próximo del director, más que injustamente ignorado en los Goya de 2022. Ojalá el grueso del cine español fuera capaz de ver más allá de los eternos retornos al pueblo y los dramas intimistas y abrazara una de nuestras voces más personales, originales y únicas como se merece. Hoy, a las 22.30, descúbrelo en La 2. No te vas a arrepentir.

