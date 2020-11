'Amor de calendario': Netflix y Emma Roberts nos han regalado la primera comedia romántica navideña del año (y cumple su objetivo)

Cada vez las navidades llegan antes. Cuando aún no hemos pasado la primera quincena de noviembre, los supermercados ya están llenos de turrones y mazapanes, los bazares a rebosar de panderetas y espumillón... y las plataformas empiezan a sacar su artillería pesada festiva. Una de las grandes apuestas de Netflix para estas semanas pre-Navidad (solo de pensarlo ya me dan sudores fríos) es 'Amor de calendario' ('Holidate'), una rom-com sin sorpresas pero de lo más simpática.

La película cuenta la historia de Sloane (Emma Roberts) y Jackson (Luke Bracey), dos treintañeros solteros que deciden acompañarse mutuamente en todos los festivos del año, cada uno por una razón: él es australiano y vive solo en EE.UU., y ella tiene una familia hipercontroladora que lo único que quieren es que encuentre pareja. Pero claro, chico conoce chica y ya se sabe cómo acaban siempre este tipo de películas.

Puede que 'Amor de calendario' innove poco en su argumento, puede que siga un remanido cliché que se ha repetido cientos de veces en el cine... pero también resulta una peli lo suficientemente entretenida como para que merezca la pena verla al final de un día de esos en los que la única opción es poner el encefalograma plano frente a la tele.

Por fin Emma Roberts hace un papel cómico adulto

La única novedad que tiene esta cinta es ver, por fin, a Emma Roberts haciendo un papel relativamente adulto. 29 años ha tenido que cumplir la sobrina de Julia Roberts para quitarse de encima ese tufo a adolescente pija y superficial que tienen casi todos sus papeles: los de 'American Horror Story: Coven' y 'Scream Queens' son los más representativos.

Aquí, pese a que la protagonista no es la mujer más madura del mundo, da gusto ver a Emma (quien, por cierto, en la vida está a punto de dar a luz a su primer hijo) volviendo a la comedia, despojándose de ese estilo mean girl que le ha perseguido siempre, y metiéndose en la piel de alguien de su edad, en lugar de la de alguien una década más joven.

Su compañero de reparto, el australiano Luke Bracey, aún es casi un desconocido, pero en otros trabajos ya ha compartido cartel con pesos pesados como Olga Kurylenko, Justin Theroux, Geena Davis, Pierce Brosnan Selena Gomez o Dwayne Johnson, entre otros.

Emma y Luke forman en 'Amor de calendario' una pareja lo suficientemente guapa como para ser una parte más de la cuidada estética de la película, en la que cada fiesta está decorada y ambientada hasta el extremo, y lo suficientemente graciosa como para que una comedia romántica no se nos atragante por exceso de azúcar. Hasta chistes escatológicos saben defender con solvencia, sobre todo ella.

La única secundaria que roba escenas a la protagonista

Una de las claves para que una comedia romántica funcione son los personajes secundarios, y muchos siguen un estereotipo que suele repetirse con frecuencia: el amigo de él que, a su vez, funciona como el peor consejero del mundo, algún niño o niña tirando a repipi y el entorno de la protagonista, que de primeras no concibe que esta sea feliz sin tener pareja.

Entre todos destaca el papel de Kristin Chenoweth, veterana intérprete de Broadway y actriz de 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Kristin da vida a la tía de la protagonista, que es quien le anima a que busque una 'holidate', la cita solo para fiestas y eventos que da nombre a la película, que firma el realizador John Whitesell.

Desde que se estrenase el pasado 28 de octubre, 'Amor de calendario' ha estado entre lo más visto de Netflix. Puede que si buscas una película original no sea exactamente lo mejor que puedes ver en este momento, pero sin duda, cumple lo que promete: es una comedia romántica de líos, sin pretensiones, de lo más entretenida, y que te sacará alguna que otra carcajada, como ya hicieron otras películas navideñas como 'Los tres reyes malos' ('The Night Before'), 'Fiesta de empresa' ('Office Christmas Party') o, por qué no, 'Love Actually'.