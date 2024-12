Este anime de fantasía es una de las mayores sorpresas de 2024, pero es muy probable que nunca sepamos su final

Desgraciadamente, hay muchos animes que se crean sin ningún propósito real de tener continuidad, sino por darle un poco más de bombo a las ventas del manga. Ese parece ser el caso de 'Nina The Starry Bride' ('Nina del reino de las estrellas') que, después de ir de menos a más, nos ha dejado uno de los animes de fantasía más interesantes del año... y probablemente nunca sepamos cómo continúa.

La princesa de las estrellas

Nina es una joven huérfana que sobrevive en la calle a base de pequeños robos. Su vida da un vuelco cuando sus amigos la venden al príncipe Azure, quien le propone hacerse pasar por la fallecida princesa Alisha, ya que comparten el mismo tono lapislázuli de ojos. A partir de entonces, Nina se verá envuelta en la guerra de poderes entre reinos y luchará por encontrar su lugar en el mundo.

'Nina The Starry Bride', también conocida como 'Hoshifuru Oukoku no Nina' o 'Nina del reino de las estrellas', es un anime de la temporada de invierno de 2024 que acaba de completarse hace poco con 12 episodios disponibles en Crunchyroll. Se basa en el manga homónimo de Rikachi, que actualmente lleva 15 tomos publicados en Japón (en España, lo publica la editorial Arechi).

Lo cierto es que esta adaptación en anime no empieza de la mejor manera ya que, si bien la historia es la misma que en el manga, narrativamente los primeros episodios son un poco torpes y no presentan la premisa de la mejor manera.

Ese comienzo no termina de conseguir que empatices con Nina, además de que el romance que surge se antoja demasiado apresurado y con pocos matices, por no hablar de que se nota que no han contado con un presupuesto tan holgado como otros proyectos más grandes, y la animación cumple aunque va algo justa.

Eso sí, superados esos primeros episodios, el guion ya coge ritmo, asienta mejor a los personajes y las tramas que van surgiendo, en especial la que atañe al reino de Galgada. Nina se confirma como una de las mejores protagonistas femeninas de animes de 2024, capaz de tener un carácter amable y bondadoso, a la par que una voluntad firme que no se rinde ante las adversidades.

La verdad es que la protagonista brilla con fuerza por encima de sus dos pretendientes: Azure, con quien cuesta empatizar un poco porque no le dejan mucho espacio en esos primeros episodios, y Sett, el clásico villano cuyo frío corazón acaba cediendo a las buenas intenciones de Nina (y que es una red flag andante, pero pasamos por el aro) .

Otro de los puntos fuertes de la historia son esas guerras de poder, conflictos de intereses y demás tejemanejes entre reinos que van revelando diversas alianzas y traiciones conforme avanza la historia, obligando a la protagonista a buscar la manera de jugar bien sus cartas mientras aparenta ser una princesa que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor.

La verdadera lástima de todo esto es que la temporada acaba en su punto más interesante y, si bien cortan en un momento en que el arco más o menos ha llegado a cierta conclusión y Nina ha evolucionado, nos dejan con la miel en los labios al dejar abierto el conflicto principal entre el reino de Galgada y Fortna.

En otras circunstancias, sería de esperar que anuncien de un momento a otro la siguiente temporada, pero la triste realidad es que nadie se ha pronunciado sobre su futuro y los animes que adaptan mangas de demografías shojo o josei a menudo no reciben una temporada 2 (ni siquiera se plantean desde un buen principio con expectativas de pasar de una sola temporada). La esperanza es lo último que se pierde, pero pinta a que será otro 'Akatsuki no Yona'.

Aun así, 'Nina The Starry Bride' es uno de los animes de fantasía más interesantes de la temporada, por su protagonista y por las intrigas palaciegas que va sembrando su guion, una vez superados los capítulos de introducción. Siempre nos quedará el manga para saber qué pasará con Nina, Sett y compañía.

