'Hit Monkey': la serie de Marvel es una sangrienta y divertida locura en Disney+

El MCU es tan popular que a veces se tiende a ignorar otras producciones de Marvel ajenas a ese universo. Ya sucedió hace unos meses con 'M.O.D.O.K.' y es posible que esté pesando de nuevo con 'Hit Monkey', una serie que llegó al catálogo de Disney+ España el pasado 26 de enero.

Basado en el cómic de Daniel Way y Dalibor Talajić, 'Hit Monkey' cuenta la historia de un mono japonés son sed de venganza que se sumerge en el submundo criminal de Tokio con un aliado casi tan inesperado como su increíble habilidad para quitar vidas ajenas. El resultado de ese una sangrienta y divertida locura para pasárselo en grande.

Unas bases sólidas y estimulantes

El primer episodio de 'Kit Monkey' se dedica a sentar las bases de la serie un poco a modo de historia de origen. Su protagonista es en realidad un locuaz asesino a sueldo que sufre una encerrona que casi acaba con él. Aquí lo que más brilla son sus diálogos a caballo entre lo ocurrente y lo hiriente, ya que la serie asume la energía propia de lo sobrado que es para arrancar con fuerza y enganchar al espectador.

Es después cuando se sientan los cimientos durante unos minutos algo más relajados antes de que la serie coja una dirección clara a partir del segundo capítulo. Por suerte, 'Hit Monkey' ha logrado evitar por ahora el temido efecto repetición sin por ello sacrificar su lado más lúdico. Ahí el equilibrio está muy logrado entre la necesidad de que la historia avance y tengan peso dramático con su marcado componente cómico.

También es verdad que el concepto de 'Hit Monkey' es tan potente que aprovechar todas sus posibilidades se antojaba una tarea harto complicada y no cuesta nada reconocer que es lo que sucede. Aquí no tenemos una maravillosa salvajada como pudo serlo en su momento 'Mad Max: Furia en la carretera', pero sí una obra que sabe sacar a su naturaleza episódica tanto para dar más desarrollo a los personajes y la historia como para no olvidarse de que cada capítulo es una píldora que tiene que brillar de forma individual.

Luces y sombras

Sus principales puntos son su desparpajo, el cual se traslada a su apartado visual, donde se hace de una animación quizá sencilla a priori en lo referente a sus diseños, pero a la hora de la verdad sabe cómo dar con ese toque vibrante necesario para mantener tanto nuestra curiosidad como nuestra atención.

Además, el apartado vocal está muy cuidado en la versión original de la serie. Destaca sobre todo Jason Sudeikis como un personaje que podría haber resultado odioso por múltiples motivos y en realidad acaba cayendo la mar de simpático por los bruto y malhablado que llega a ser. De hecho, casi me atrevería a decir que es lo mejor de todo 'Hit Monkey'.

En su contra, la mala leche de sus diálogos no siempre se traslada al resto de apartados, siendo ahí donde 'Hit Monkey' deja la sensación de que podría haber sido mucho mejor a poco que hubiese logrado una mayor armonía en este punto. Además, el interés se resiente ligeramente en las pocas ocasiones en las que la serie deja temporalmente de lado a sus protagonistas para centrarse en otros personajes. Entiendo que son imprescindibles para la historia, pero tampoco por eso voy a dejar de mencionarlo, que es el factor clave para que el cómputo global baje un escalón.

En resumidas cuentas

'Hit Monkey' es una buen pasatiempo que se aleja de las coordenadas a las que uno está acostumbrado con las series de Marvel recientes, ya que conviene recordar que originalmente es una producción para Hulu y no para Disney+. El bagaje quizá podría ser más positivo, pero los episodios de pasan volando y dejan con ganas de más.