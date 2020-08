'Jim Jefferies: Intolerant': el cómico australiano regresa a Netflix con otra divertida ración de mal gusto y humillación personal

Es el mejor, aunque es posible que en estos tiempos que vivimos su sentido del humor y sus chistes no parezcan los más adecuados. Precisamente por eso, Jim Jefferies es el número uno. Su nuevo espectáculo de humor para Netflix, 'Intolerant', es otra gloriosa muestra de la idiosincrasia del genial humorista.

Intolerable, pero no como te imaginas

Tras los fabulosos 'This is mi now', 'Bare' y 'Freedumb', el australiano vuelve a su casa con unos kilos de menos y alguna que otra adicción, si no superada, sí reordenada. Y es que el mundo de Jim Jefferies no es como el nuestro. El humorista, esta vez desde Boston, dispara otra vez en todas direcciones mientras trata de contar qué pasa cuando una persona intolerante a los lácteos se pone hasta arriba de queso.

Antes de eso, o mejor dicho, entre medias, tiene tiempo de explicar la situación LGBTQ de Australia, su opinión sobre los Millennials, el fracaso de la última película de 'Ghostbusters' o qué remakes tendrían o no lugar en el Hollywood actual. Llama la atención cómo se ríe de la gente con fobia a contraer gérmenes. Seguramente ahora mismo no pensará igual que durante la grabación de su último especial.

Con el cierre de la última temporada de su programa para Comedy Central, 'The Jim Jefferies Show' y una nueva serie de metaficción en el horizonte, Jefferies, padre de un hijo lo suficientemente mayor como para frenar buena parte de sus impulsos destructores, ha decidido que era el momento de abrirse una vez más sobre el escenario. Como siempre ha hecho, terminará escandalizando en una mayor proporción de la que corresponda a quien disfrute plenamente del espectáculo. Y entre esos me encontraré siempre yo.

Hombres, mujeres, lactosa y viceversa

Sí, la intolerancia será el pilar central de este nuevo show. La suya, con la lactosa, y la de la sociedad con... todo. Y aunque no lo parezca, porque tal vez entre risas y aplausos uno no tiene tiempo de pensar en ello, Jefferies decide que debe tolerar aquello que físicamente no se puede permitir. Porque le gusta. A pesar de las consecuencias.

Mucho me temo que buena parte del resto de habitantes del planeta no están tan por la labor de tolerar algo que, además, no pone su vida en juego. Y eso que el australiano también confiesa que lo tiene en casa. El momento sobre el matrimonio gay entre la población de la tercera edad de Sidney es hilarante. Como aquel en el que explica casi de manera gráfica y literal dónde se encuentran los límites del humor.

"Para triunfar con esto hay que arriesgarse, hay que apostar. Si no lo haces nunca podrás lograrlo". En su caso el riesgo es doble. Pero sabe salir al paso y poner ejemplos dolorosos para reírse de todo. De su pérdida de kilos por culpa de los comentarios en redes o de cómo su madre padecía obesidad mórbida y lo que eso suponía. Siempre buscando un equilibrio perfecto entre catarsis y explosión de carcajadas.

Y en eso último Jim Jefferies está colocado en lo más alto del ranking desde hace mucho tiempo, aunque no dude en usar como ejemplo de tolerancia sus sensaciones con el último show de Dave Chappelle. Ahí explica perfectamente cómo debes sentarte a disfrutar de una hora de monólogo y comedia.