'La librería' nos devuelve a la mejor Isabel Coixet

Puede que Isabel Coixet sea una de las directoras más prolíficas del momento. Y es que desde el 2012 lleva estrenando una película -a veces dos- al años. Sin embargo, ni las dos que fueron más apreciadas por la crítica como 'Ayer no termina nunca' (2013) o 'Nadie quiere la noche' (2015), lograron despertar el interés que provocaron sus primeras películas, especialmente las excelentes 'Mi vida sin mí' (2003) y 'La vida secreta de las palabras' (2005).

Sólo dos años después de su último trabajo de ficción -el año pasado estrenó el documental 'Spain in a Day'-, Isabel Coixet nos regala 'La Librería' ('The Bookshop'), una adaptación de la novela homónima de Penelope Fitzgerald y la que puede que sea su mejor película desde 'La vida secreta de las palabras'. De corte clásico y delicado, muy al estilo inglés, la película lanza un poderosísimo mensaje sobre el poder de los libros y el miedo y la mezquindad que provoca la ignorancia.

Caciques y súbditos

Son los años 50 y Florence Green es una recién llegada a uno de esos pequeños y tranquilos pueblos costeros británicos en los que todo el mundo se conoce. Por suerte, pronto comienza a hacerse su hueco y decide cumplir el sueño que ella y su difunto esposo concibieron cuando se conocieron: abrir una librería en un lugar alejado de las revoluciones sociales de la época en los grandes centros urbanos.

Sin embargo, llegar a cumplir ese sueño no será tan fácil como puede parecer. Los habitantes de Hardborough no son demasiado aficionados a los libros, aunque estos parecen acoger su apertura con curiosidad. Pero el verdadero problema de Florence será Violet Gamar, una de las mujeres más ricas del pueblo y que domina la vida del lugar. Una mujer que hará todo lo posible por destruir el sueño de Florence.

El mensaje de 'La Librería' es claro y universal: el abuso de poder de los ricos y su miedo e ignorancia frente a lo diferente, donde siempre ven una amenaza a punto de cambiar el orden, 'su' orden de dominación establecido; así como la pérdida de la admiración de los súbditos que piensan que poseen. Violet Gamar es la cacique del pueblo y los ciudadanos son los súbditos que deben seguir sus leyes y su voluntad.

Obviamente, Florence, leída y culta, es muy consciente de la situación y hará todo lo posible, sin perder las formas nunca, de cumplir su sueño. Lo hará con coraje y la esperanza de que una buena selección de libros hará abrir los ojos a los ciudadanos de ese pequeño lugar lleno de gente buena pero demasiado inocente. Y para conseguirlo se rodeará de una despierta e imaginativa niña y un anciano rico y viudo que no sale de su mansión desde hace 45 años pero cuya mayor pasión es la lectura.

Sin embargo, la guerra silenciosa declarada por Violet -con la excusa de que la librería ocupa un edificio emblemático del pueblo- será más cruenta de lo esperado y Florence necesitará mucho más coraje de lo que ella cree tener para luchar contra la ignorancia y por el derecho a ser distinto.

La compañía de los libros

Si hay algo que desprende 'La librería' es la importancia de los libros. En un momento de la película, alguien pregunta a Florence si no se siente sola viviendo en esa casa tan grande, a lo que ella responde algo como: "Nunca. Estoy acompañada por los libros". Unos libros que le hacen viajar, crecer como persona, soñar y sobre todo, tener el coraje suficiente para enfrentarse al orden establecido y caciquil que coacciona a la sociedad.

Siempre ha sido bien conocida la predilección de Isabel Coixet por la lectura, pero en su último trabajo, filmado con una delicadeza y sutilidad casi británicas, consigue su alegato definitivo a favor de la lectura y de todos sus beneficios para el alma. Y sí, hasta leyendo esas novelas más 'escandalosas' -concretamente 'Lolita' de Vladimir Nabokov o 'Farenheit 451' de Ray Bradbury-, uno se siente más valiente, más libre. Menos solo.

La sociedad reflejada en 'La librería' es ciertamente desoladora, sobre todo, por aproximarse tanto a la triste realidad: si una persona con poder lo desea, todos tus sueños pueden verse derribados a golpe de influencia, y lo peor de todo es que lo hará por el mero hecho de poder hacerlo. Por suerte, la lucha no es en vano, y Coixet, desarrolla mucho más -que en la novela- el personaje de la niña que trabaja de ayudante en la librería con Florence para demostrárnoslo.

Una niña que, al comienzo de la cinta afirma con descaro que a ella no le gustan los libros pero que, de forma inmediata, establecerá una relación basada en la confianza y la admiración con Florence. Una relación que, desde el primer momento, el espectador entenderá como el de mentora y díscipula y con el que Isabel Coixet ha querido llenar de esperanza el desolador y engañoso paisaje bucólico del lugar.

'La librería': alegato por la lectura y el coraje que nos transmiten los libros

Si hay algo que caracteriza siempre el cine de Isabel Coixet, nos gusten más o menos sus películas es su extrema sensibilidad y su buena elección de casting y aquí, no podía ser menos. Es más, parece alcanzar su máximo en ambos aspectos. Y es que, por un lado, sensibilidad que inundan cada plano de 'La librería' es más que evidente.

Desde su cuidadísima puesta en escena hasta la elección del pueblo y la realización suave y algo académica que tanto caracteriza a este tipo de historias de espíritu británico, rezuman sensibilidad. Algo que se ve reforzado por la sutilidad en que se nos cuenta la historia -herencia de la novela de Penelope Fitzgerald-, que aunque para una servidora es una de sus grandes bazas, para otros puede llegar a ser una desventaja por no explicar todo con pelos y señales.

Pero todo ello no serviría de nada si sus intérpretes no estuvieran a tono con todo lo demás. Por suerte, Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson están más que a la alturan y vuelven a regalarnos, una vez más, sus deliciosas dotes interpretativas, demostrando que son tres de los mejores actores británicos -a excepción de Clarkson, que es estadounidense- del momento y que, no necesitan el título de estrella para brillar y convertir en algo sublime todo personaje que tocan.

Puede que 'La Librería' no haga grandes cifras en la taquilla -aunque en su primer fin de semana obtuvo los mejores resultados por copia y dos semanas después continúa en el top 5 de la taquilla-, pero sin duda, cautivará a todo aquel valiente que se atreva a adentrarse en este delicado alegato por la lectura y el coraje que nos transmiten los libros.