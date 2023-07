'Medusa Deluxe' es un 'Clímax' con peluqueras: su apuesta por el plano secuencia tiene un efecto angustioso pero no funciona hasta el final

Un año después de pasar por festivales como Sitges o Locarno, 'Medusa Deluxe' llega a los cines españoles el 28 de julio. Una suerte de 'whodunit' ambientado en un concurso de pelucas en plano secuencia, que empieza muy bien pero termina perdiendo fuerza al final de su metraje.

Se ha peinado un crimen

La tensión se palpa en los camerinos de un concurso de pelucas, en el que las participantes afilan sus peines (y sus cuchillos) para hacer frente a la fiera competencia. Por si fuera poco, de repente se descubre que uno de los peluqueros ha sido asesinado y en condiciones realmente brutales...

'Medusa Deluxe' es el primer largometraje escrito y dirigido por Thomas Hardiman. Está protagonizada por Clare Perkins ('Secretos y mentiras'), Darrell D'Silva ('Despierta la furia'), Harriet Webb ('Podría destruirte') y Kayla Meikle ('La chica de antes').

La principal característica de la película es que está rodada en plano secuencia. Desde el principio hasta el final, seguimos a los personajes ininterrumpidamente y saltamos de uno a otro para ir desgranando poco a poco ese misterioso asesinato.

Un mérito que hay que reconocer por el esfuerzo técnico y narrativo que supone adaptarse a este plano constante, en el que no solo encontramos cámara en mano sino también uso de grúas y demás virguerías para transmitir esa sensación de que nunca abandonamos la acción.

Este recurso funciona a las mil maravillas en el arranque de la cinta, cuando los nervios están a flor de piel tras el asesinato y orbitamos alrededor de los personajes esperando a que se vayan de la lengua y digan o hagan algo que les delate como culpables del crimen.

Ese inicio tiene mucha fuerza, no solo por el plano secuencia sino por un guión que deja entrever en las conversaciones de sus protagonistas que hay muchas cuentas pendientes y muchos más cadáveres en el armario aparte del muerto. Un guión que recuerda a ratos a Almodóvar, por cómo son sus personajes y su forma de hablar.

No obstante, no consigue mantener esa tensión durante hora y cuarenta minutos de película: esa intriga suscitada durante la primera mitad se va diluyendo conforme vemos que no sucede nada que iguale el nivel de dramatismo de ese potente arranque.

El plano secuencia terminan dando pie a demasiados momentos muertos que no ayudan a recuperar el interés por la trama, que va decayendo con cada nuevo sospechoso que va sumando. La etiqueta de slasher tampoco le hace ningún favor, porque ni tiene ese componente juguetón ni tampoco muertes escabrosas que nos lo hagan pasar en grande.

Cuando llegas al final, poco importa quién es el verdadero responsable de aquello y terminas con la sensación de haber dado demasiadas vueltas a lo mismo. Mejores sensaciones deja su reparto, capaz de echarse sobre sus hombros una historia como esta, en la que los personajes parecen al borde del colapso todo el rato pero nunca lo rebasan.

'Medusa Deluxe' tiene un arranque muy potente pero se lo juega todo a su plano secuencia y su guion, que terminan resultando algo monótonos una vez superada la sorpresa inicial.

