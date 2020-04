'El ministerio del tiempo': la estupenda precuela de su temporada 4 nos adelanta un regreso muy esperado

La espera ha sido demasiado larga -el último episodio de la tercera temporada se estrenó el 1 de noviembre de 2017-, pero al fin ah terminado: la web de RTVE ha estrenado hace apenas unos minutos ‘Antes de que no haya tiempo’, la muy esperada precuela de la cuarta temporada de ‘El ministerio del tiempo’ que ha servido para -ojo con los spoilers- adelantar el regreso a la serie de Rodolfo Sancho.

Han sido poco más de 10 minutos para dar forma a un estupendo aperitivo de lo que nos espera en esta nueva tanda de episodios de la serie creada por los hermanos Olivares. En ella se atrapan muchas de las grandes virtudes de la serie, desde los hábiles juegos con personajes históricos -inolvidable la breve aparición de Manolo Cal como un Benito Pérez Galdós reconvertido en experto tecnológico- hasta su ya conocida soltura para mezclar humor y ciencia-ficción con frescura.

La llegada de Eulogio

Eso sí, sobre todo ha servido para que el nombre de Eulogio Romero pase a formar parte de la mitología de la serie. Aprovechando una mudanza del ministerio, Salvador descubre un fallo en el orden temporal que le lleva a probar todas las soluciones a su alcance hasta que se desvela esa nueva identidad de Rodolfo Sancho.

Recordemos que la serie explicó la salida del actor con una muerte en off durante la batalla de Teruel y el hecho de no haber podido contar con su presencia por aquel entonces ha acabado jugando a favor de ‘El ministerio del tiempo’. Todavía falta por conocer los detalles de su vuelta -¿Amnesia quizá o puede que un simple intercambio de identidad? Que 1943 es apenas unos años después de esa batalla-, pero no ha hecho falta más para que los seguidores estén deseando saber más.

Eso sí, que esa revelación tan esperada -a estas alturas no debía quedar ni un fan de la serie que no supiera de la vuelta de Sancho- no nos haga olvidarnos de todo lo que sucede previamente. Seguro que a muchos les hubiese gustado ver a Pacino e Irene interactuar con Los Beatles, pero la habitual chispa en los diálogos de la serie ha sido más que suficiente para recordarnos que el ministerio ha seguido operando durante todo este tiempo.

Sí que se ha echado en falta a otros integrantes de la patrulla, pero tampoco era cuestión de saturar sin necesidad esta precuela. Además, es una buena forma de introducirnos la idea de que puede haber cierta alternancia en lugar de ver siempre a los mismos personajes haciendo las misiones que les encomiende el ministerio.

Aquí lo importante era el reencuentro con el ministerio, desde Angustias quejándose por la mudanza hasta esa breve charla entre Irene y Ernesto sobre el hijo YouTuber de este último. Vamos, plantearlo todo desde esa normalidad que echábamos tanto de menos para ir haciendo crecer poco a poco la importancia de ese desajuste temporal utilizado para adelantar el regreso de Julián/Eulogio.

Lo único malo de esta precuela es que no ha venido acompañado de la fecha de estreno de la cuarta temporada. Habrá que seguir teniendo paciencia, que parece claro que ha sido una de las muchas series afectadas por la crisis del coronavirus.