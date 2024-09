Netflix acaba de estrenar una de las mejores miniseries del año. Si te gusta 'Succession', tienes que dar una oportunidad a este fascinante y poliédrico retrato de una increíble historia real

Uno de los últimos grandes acuerdos de Netflix fue el que cerró por valor de 5.000 millones de dólares con WWE para hacerse en exclusiva con 'Raw' a partir de 2025. Eso dará más presencia a la plataforma dentro del mundo del deporte en directo, pero no ha impedido que también sea Netflix la que acaba de estrenar una fascinante miniserie que entra de lleno en el lado más oscuro de la compañía detrás de lo que en España se conoció durante mucho tiempo bajo el nombre de 'Pressing Catch'.

Y es que Netflix estrenó este miércoles 25 de septiembre la miniserie 'Vince McMahon. El titán de la WWE', en la cual se intenta ofrecer un retrato lo más certero posible de un hombre que demostró ser todo un genio en los negocios, pero que también está cada vez más claro que en lo humano dejaba muchísimo que desear -aunque para muchos luchadores sea casi como un padre-, sobre todo a la hora del trato con las mujeres.

Detrás de esta miniserie documental está Chris Smith, quien ya en 1999 firmase 'American Movie', a mi juicio uno de los mejores documentales de la historia del cine. En el caso de 'El titán de la WWE' se encontró ante un escenario único, ya que Vince McMahon rara vez concede entrevistas, dándose además la particularidad de que estalló un tremendo escándalo mientras se estaba grabando todo, lo cual ha llevado a que pese a hacerse empezado a grabar en 2021, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido verlo.

Un documental con varias caras

A su manera, 'El titán de la WWE' parece concebido para mostrar cómo su protagonista construyó un imperio y la forma en la que el wresting ha evolucionado en Estados Unidos a lo largo de los últimos 40 años. Como tal, los entendidos en la materia no encontrarán grandes sorpresas aquí, pero sigue siendo un retrato bastante accesible y certero de los altos y bajos de este mundillo.

En paralelo también se intenta ahondar en la esquiva figura de McMahon, quien desde el primer momento deja claro que no quiere contar según qué historias reales y que no tiene ningún interés en que nadie le conozca realmente. Por ello, hay que tomar con pinzas cualquier tipo de afirmación que el propio Vince haga, aunque por el camino se le caigan sin más frases tan reveladoras como el momento en el que afirma que no violó a alguien pero que si lo hubiese hecho, ya habría prescrito.

Por ello, 'El titán de la WWE' obliga al espectador a hacer su propio proceso de qué se cree, qué no y qué le deja con series dudas. A ello también ayuda mucho la presencia de Hulk Hogan, todo un mito de la lucha libre profesional pero también uno de los mayores mentirosos de la historia de la humanidad. Por mi parte, lo único que me creo de él sin dudar es todo lo relacionado con cómo reventó el gran intento que hubo en su momento de formar un sindicato de luchadores, pero porque ya estaba al tanto de todo ese tema de antemano.

Eso sí, Smith no comete el error de intentar adulterar el contenido de las entrevistas, dejando claro en todo momento cuándo se rodaron todas ellas. A cambio, sí que juega muy bien con cómo se relacionan las mismas con los sucesivos escándalos que acabaron hundiendo de forma irreversible la imagen de McMahon. En eso se entra más de lleno en el sexto y último episodio, pero la miniserie está marcada en todo momento por ese tema.

Por último, 'El titán de la WWE' también tiene en común con 'Succession' todo lo referente al momento de transición en un negocio, mostrando primero la determinación de su protagonista para convertir una empresa local en todo un fenómeno mundial y luego su resistencia a la hora de dar un paso a un lado.

Es verdad que está todo manchado por los escándalos sexuales que él mismo protagonizó, pero todo lo referente al vínculo con su hijo Shane está especialmente logrado y hace inevitable que uno se acuerde de la extraordinaria serie de HBO. De hecho, estoy convencido de que una serie inspirada en el clan McMahon podría incluso superar a toda la historia de la familia Roy.

Soy consciente de que habrá espectadores que ni siquiera quieran darle una oportunidad a 'Vince McMahon. El titán de la WWE' primero por ser un documental y segundo porque el mundo del wrestling no les interesa demasiado. Para lo primero no tengo más respuesta que decirte que te estás perdiendo algunas obra maravillosas, mientras que para lo segundo creo que incluso juega a vuestro favor no conocer mejor las interioridades de un universo que tiene de todo y que va a dejar a más de un espectador asombrado ante lo que sucedió realmente y cómo el negocio siguió adelante a cualquier precio.

