'She-Hulk: Abogada Hulka' (1x02): a Jen le dan un abominable nuevo caso en un ameno episodio que sigue expandiendo el tráiler

Después del sketch alargado que supuso el primer episodio de 'She-Hulk: Abogada Hulka' (She Hulk: Attorney at Law), tenía bastante curiosidad por conocer cómo sería la vida de Jen una vez saltase el pastel de su conversión pública en la coloso esmeralda de Disney+.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de "Derecho sobrehumano", el episodio 1x02 de 'She-Hulk: Abogada Hulka'.

Así el episodio comienza describiendo, vía noticiero, la batalla entre Hulka y la Titania de Jameela Jamil para después tener su momento de gloria en el bar, siendo coreada por sus compañeros. Sin embargo, su actuación en el juicio ha conllevado que este se declare nulo, resultado que no ha gustado nada en el bufete y acaba siendo despedida.

Abogada en paro

Después de una infructuosa búsqueda de nuevo trabajo, Jen acude a casa de sus padres, donde se intenta que no se toquen ciertos temas. Evidentemente, surge. Ahí tenemos un momento padre e hija, en la que recuerdan a Jen que no es la única Hulk de la familia y que, de momento, no ha destruido una ciudad.

Saltamos al bar donde (detallito) están poniendo 'Ally McBeal' en el televisor. Ahí aparecerá Mr. Holloway para ofrecerle trabajo en su bufete. La trampa: no quieren a Jen, sino a Hulka, para su nueva división especializada en casos sobrehumanos. La trampa (2): el primer caso involucra la reinserción en la sociedad de Emil Blonsky (Tim Roth), alias Abominación.

De esta manera, Jen se ve ante dos dilemas: el ver que por muy talentosa que sea como abogada lo que vende es ser una masa verde y, de paso, tener que defender a una de las némesis de su primo. Eso sí, justo cuando decide aceptar el caso salta la liebre: se han filtrado imágenes de Abominación peleando en una "suerte de club de la lucha clandestino" que indicarían su fuga de prisión.

El ojo del fan habrá captado que las imágenes corresponden a la lucha con Wong que vimos en 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos'. Teniendo en cuenta que en la escena postcréditos de dicha cinta vemos a Bruce con el brazo en cabestrillo, podemos intuir que el metraje es relativamente antiguo. Pero lo comprobaremos en el próximo episodio.

Síndrome del tráiler expandido

Detalles de continuidad aparte, Marvel, tenemos que hablar. No es que no esté disfrutando con la serie (y de hecho me está gustando), el problema viene que, de momento, no estoy viendo nada que no sea una leve expansión de los tráilers. Al menos estos dos episodios están siguiendo al pie de la letra lo que se intuye en los adelantos.

Si bien quiero que me encante la ficción de Marvel, me sigo quedando algo a medias con 'She-Hulk', puede que también porque la estructura de los episodios de la serie y el formato de media hora no están del todo bien correspondidos. Afortunadamente, en este episodio empieza a haber más chicha.