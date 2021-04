'Traces': la ficción policíaca en Filmin quiere ser dos series en una pero funciona mejor cuando abraza su lado más noir

Cuando en otoño de 2000 CBS estrenó 'CSI', inadvertidamente nació un subgénero del drama policial que ponía en el foco a las pruebas forenses más que en las deducciones y pistas. Como todos los subgéneros, este ha tenido su auge y su momento de pasar desapercibido pero eso no implica que se haya perdido, como viene a demostrar 'Traces', serie cuya primera temporada de seis episodios llega a Filmin.

Y es que, al menos en apariencia, este policíaco británico (serie original del canal de pago Alibi, propiedad de UKTV) nos pone en el centro a tres científicas forenses del SIFA, equipo al que se incorpora la joven estudiante Emma (Molly Windsor, a la que hemos visto en 'La infamia') que haciendo una práctica sobre un caso ficticio, descubre demasiadas similitudes con la muerte de su madre.

'Traces' está escrita por Amelia Bullmore, que coge el libro 'Forensics: The Anatomy of Crime' de Val McDermid como guía para plantear las investigaciones que se plantean en la serie, porque no solo Emma está en búsqueda de respuestas sino que ha habido un terrible incendio en un club nocturno que podría haber sido intencionado.

Un policíaco solvente más de secretos y mentiras

Sin embargo, la serie engaña. Por muy aspecto de drama criminalístico, con las científicas en el laboratorio analizando pistas, el guion de Bullmore gira pronto hacia un thriller de secretos y mentiras en las que todo el mundo parece ocultar algo y tener que ver con la muerte de la madre de la protagonista.

Esto no quiere decir que no tengamos alguna que otra escena en la que examinan pruebas y realizan simulaciones para ver qué pudo pasar en el incendio con el que da comienzo la serie. Las hay y, reconozco, me ha provocado cierta nostalgia de los dosmiles (por alguna razón me he acordado mucho de 'Bones').

Por muy consolidado que esté el tema de la ciencia forense en la televisión, eso que más podría haber distinguido 'Traces' queda en un segundo plano, siendo engullida por una suerte de noir escocés. Esta lucha de identidad la convierte en un policíaco de tantos que pueblan las plataformas de streaming.

Una lucha por encontrar su identidad

Esta misma circunstancia de que la serie no parece saber exactamente qué tipo de serie es fuerza un poco su propia verosimilitud, provocando preguntas incómodas sobre las circunstancias de los personajes. Todo lo que rodea al personaje de Molly Windsor, desde su propio diseño o su historial familiar, no parece realista.

Afortunadamente, el talento que hay delante de las cámaras (la propia Windsor junto a Martin Compston, Laura Fraser y Jennifer Spence entre otros) disimula algunos de los defectos de la serie y hace el paseo por sus seis episodios bastante llevadero.

En definitiva, 'Traces' es un policíaco bifronte que no logra equilibrar sus subgéneros. Un thriller de secretos y mentiras que funciona mejor cuando la serie abraza más el noir que el whodunnit forense. Una ficción hecha con brocha gorda pero cuyas puntuales pinceladas interesantes hacían presagiar algo mejor de lo que se ha visto.