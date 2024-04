Un encantador Michael Douglas brilla en 'Benjamin Franklin', pero la miniserie histórica de Apple TV+ no fascina tanto como su protagonista

Tras la épica histórica de 'Los amos del aire', Apple TV+ ha tenido a bien programar un par de drama que nos lleva por fragmentos de la historia de Estados Unidos. Si hace unas semanas teníamos 'Manhunt' con el asesinato de Lincoln, en esta ocasión vamos más atrás en el tiempo, con 'Benjamin Franklin', un placentero biopic que nos lleva por una aventura de diplomacia y espionaje en los primeros meses de la guerra de independencia.

En el centro tenemos, por supuesto, al polímata y padre fundador de Estados Unidos, encarnado para la ocasión por un Michael Douglas en su faceta prácticamente más juguetona. Ayuda bastante a que el guion de Kirk Ellis (quien ya realizase 'John Adams' para HBO) dedique su buenas páginas a meternos al estadista entre la créme de la créme de la Francia prerrevolución francesa.

Sin embargo, si bien el adelanto prometía algo de tejemanejes e intrigas palaciegas propias de 'Juego de tronos' (bueno, quizás no tanto), pronto vemos que a la miniserie le falta, precisamente, desarrollar este aspecto. Que no es que no tengamos reuniones (algunas clandestinas y otras no tanto) en lo que Franklin intenta ganar apoyos desde Francia para las colonias combatientes al otro lado del charco, es que no se logra que sean interesantes.

Unos protagonistas con química y encanto

Algo de lo que, por otra parte, la producción es consciente trabajando sobre todo el encanto tanto de Benjamin como de su nieto Temple (Noah Jupe) en lo que ambos caen rendidos ante la seducción (no solo como analogía de la diplomacia) de las cortesanas y nobles francesas mientras navegan en un mundo intrincado y traicionero. Es, de hecho, en los intercambios entre abuelo y nieto donde el drama brilla más.

Es, de hecho, su mayor fortaleza y por lo que más merece la pena ver una 'Benjamin Franklin' junto a la sólida dirección del siempre gustoso de ver Tim Van Patten, que permite no solo sumergirnos en esta Francia del siglo XVIII sino también el darle personalidad a un desfile de caras impersonales en cuanto nos alejamos un poco del núcleo duro.

Algo que se nota más en lo que se supera el ecuador de la miniserie y el foco se va alejando del protagonista (tal como manda la historia) pero sin perderle del todo. Toda una prueba de fuego (Douglas es mucho Douglas) que la miniserie logra aprobar algo "pelada" debido, precisamente a que para entonces ya la parte de historia y de intrigas causaba ya un pelín de indiferencia.

Sin duda esta parte de la vida de Benjamin Franklin es importante, no en vano narra algo fundamental para el nacimiento de Estados Unidos, pero quizás el drama se hubiera beneficiado de algo más de contexto previo. De algo más de ver la vida del dignatario antes de arribar a las costas francesas, sobre todo para justificar las ocho horas (ocho capítulos, ocho años) de serie.

Quejas aparte, hay que reconocer que la propuesta no aburre en ningún momento. Sí es cierto que a veces se olvida de darle algo de sustancia a la salsa que está cociendo a fuego lento, pero por en definitiva, 'Benjamin Franklin' es sólida y apacible e interesante. La lástima es que, a pesar de lo fascinante que es su protagonista (tanto personaje como actor), la serie no lo es tanto.

En Espinof: