"Algunos son una mierda". Michael Bay revela su descontento con los efectos visuales de 'Ambulance'

Aunque se continúe hablando de él y su filmografía con cierto tono condescendiente –y con afán de menosprecio–, es innegable y fácilmente argumentable que Michael Bay es uno de los grandes artesanos del Hollywood actual; y no hay más que echar un vistazo a su obra para comprobar una especial devoción hacia los efectos prácticos y la pirotecnia, rodados, generalmente, con un sentido de la cinética y la composición envidiable.

Su nuevo largometraje, ‘Ambulance’ el que versiona el largometraje danés de 2005 ‘Ambulancen’, no iba a ser una excepción a esta regla. No hay más que echar un vistazo a su prometedor trailer para entrever una nueva orgía de destrucción marca de la casa en la que el metal, el fuego y la pólvora reales son los verdaderos protagonistas.

No obstante, en pleno 2022, hasta los trabajos de orfebrería requieren de un poco de magia digital para moldear planos imposibles o efectos que podrían aumentar los presupuestos en varios millones de dólares. El problema con ‘Ambulance’ es que el poco CGI que incluye su metraje no dejó precisamente satisfecho al maestro del Bayhem.

Durante una entrevista con la cadena de cines Les Cinémas Pathé Gaumont, Bay manifestó su clara decepción con el par de planos VFX que contiene su último actioner, que no dudó en calificar de “mierda”:

“Todas esas explosiones y coches volcando son reales. Son todos mecanismos reales y en directo. Parece muy peligroso y puede llegar a serlo si no sabes qué narices estás haciendo. La mayor parte son stunts reales. Hay un par de planos con pantalla azul en la película. No hay mucho CGI. Algunos de los efectos visuales son una mierda. Hay un par de planos con los que no estaba feliz, ¿vale? Pues eso”.