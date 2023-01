"¡Dame 45 minutos!": cómo Edgar Wright logró mejorar 'Top Gun: Maverick' gracias a su melomanía

No diga música, diga Edgar Wright. Además de por un trabajo de cámara y —especialmente— montaje electrizante y digno de estudio, la filmografía del cineasta británico está plagada de momentos memorables enriquecidos por una banda sonora elegida con mimo y gran acierto; y no tenemos más que recordar el asalto zombi al Winchester a ritmo de Queen en 'Shaun of the Dead' para ver una primera muestra de ello.

Enriqueciendo la zona de peligro

Cinco largometrajes de ficción después esto no es ninguna novedad, pero lo que sí llega a sorprender es que la melomanía del de Poole se ha visto reflejada en esa catedral del blockbuster que puso patas arriba los cines el pasado 2022 bajo el título de 'Top Gun: Maverick'. Una bomba que entre setpiece y setpiece se toma su tiempo para construir a sus personajes con gran mimo.

En ocasiones, además de diálogos, acciones e interacciones con otros personajes, pocas cosas describen mejor a un personaje que la música, y buena muestra de ello está en la escena del 'Maverick' en la que Hangman se encara con Rooster después de que el primero decida reproducir a todo volumen el temazo de Foghat 'Slow Ride'; una elección que salió de la chistera de Wright.

Así explicó en The Hollywood Reporter cómo el propio Christopher McQuarrie le pidió ayuda para resolver el dilema musical.

"No tenía más notas sobre 'Top Gun: Maverick'. La vi por primera vez en 2020. Chris McQuarrie y Tom Cruise me la enseñaron, y era mayormente la película que se estrenó, quitando la canción de Lady Gaga. Respecto a lo de Foghat, necesitaban una canción. El mensaje de ensueño que recibí fue de Chris McQuarrie diciendo, 'Hey, necesitamos una canción nueva para la escena del bar en 'Top Gun: Maverick'. ¿Se te ocurre algo que..? Y yo dije algo como, '¡Oh! ¡Dame 45 minutos!¡ Creo que aún tengo una playlist en Spotify, era 'Maverick Bar'. Estas cosas me divierten".

Ya sabéis; si alguna vez estáis faltos de nueva música que llevaros a vuestros oídos, existen pocos lugares mejores para hacer descubrimientos que la cuenta de Spotify de Edgar Wright con sus playlists interminables.