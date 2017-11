Estas son las ocho películas favoritas de Zack Snyder

Hablar de Zack Snyder es, por norma general, hacerlo de amor u odio. Es harto complicado encontrar una opinión neutral —o indiferente— sobre el tratamiento hiperestilizado de sus obras, su enfermiza obsesión por el slow-motion y esas filias propias de un adolescente con las hormonas revolucionadas tan bien reflejadas en la demencial 'Sucker Punch' —que jamás me cansaré de defender— y en su aproximación a los superhéroes de Detective Comics.

Ahora, gracias a dos entrevistas concedidas a los medios IGN y Newsweek podemos conocer un poco más al particular director de 'Watchmen', '300' o 'Dawn of the Dead', descubriendo sus películas de cabecera. Una selección de un buen gusto evidente en la que hay cabida a las sorpresas y que podéis ver a continuación.

'Centauros del desierto' ('The Searchers', John Ford, 1956)

Para Snyder, este clásico de John Ford, y una de las mejores películas de la historia del cine "tiene una ambigüedad moral extraordinaria para la época en la que fue realizada" y afirma "adorar la narrativa del filme".

'La naranja mecánica' ('A Clockwork Orange', Stanley Kubrick, 1971)

El bueno de Zack describe la controvertida obra del eterno Stanley Kubrick de una forma tan escueta como contundente: "Escandalosamente carente de remordimientos".

'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' ('Star Wars: Episode IV - A New Hope', George Lucas, 1977)

Todos los cineastas suelen hablar de alguna película que les impulsó a dedicarse a la profesión, siendo la de Snyder el Episodio IV de 'Star Wars': "Vi esta película cuando tenía once años y es por lo que estoy sentado aquí ahora mismo".

'Mad Max 2: El guerrero de la carretera' ('The Road Warrior', George Miller, 1981)

La eterna secuela del clásico de George Miller sigue cautivando al director por ser "violenta y sofisticada" y porque "parece intransigente".

'Excalibur' (John Boorman, 1981)

Una agradable sorpresa es esta 'Excalibur', película a la que Snyder ensalza de esta manera: "Hasta el día de hoy, creo que esta película de John Boorman es la mezcla perfecta de cine y mitología".

'Terciopelo azul' ('Blue Velvet', David Lynch, 1986)

Aunque le asociemos con músculo, acción y espectáculo vacuo, Snyder no le hace ascos al cine de David Lynch: "Este clásico de Lynch es una de esas películas que nunca van donde esperas y evocan un mundo absolutamente único".

'Robocop' (Paul Verhoeven, 1987)

No podía faltar en la lista esta mítica e insuperable producción de Orion Pictures. El director justifica su elección diciendo que "es violenta y divertida, y Paul Verhoeven lo equilibra con el punto justo de sátira".

'Esperanza y gloria' ('Hope and Glory', John Boorman, 1987)

La que, probablemente, sea la mayor sorpresa del listado es este filme semi-autobiográfico de John Boorman, del que Snyder siempre ha visto como "una historia inspiradora sobre cómo las familias perseveran a través de la guerra y la pérdida de la inocencia".

Snyder, nunca dejarás de sorprendernos...