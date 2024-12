"Estoy avergonzado y me disculpo". Francis Ford Coppola empezó una tendencia de Hollywood que sigue hasta nuestros días, y no está precisamente orgulloso

En 1957, Hammer estrenó una secuela de 'El experimento del Doctor Quatermass', rodada dos años antes, y que supuso un hito en la historia del cine: es la primera secuela de película (no de cortometraje) con un "2" en el título. 'Quatermass 2' fue una rara avis, porque, aunque ahora lo tengamos normalizado, hasta finales de los 70 era habitual que las películas secuela se buscaran otras maneras de mostrar su condición (con fórmulas como 'Las nuevas aventuras', 'Segunda parte' o 'El regreso'). Y la culpable de que todo cambiara no fue otra que 'El Padrino'.

Le haré una secuela que no podrá rechazar

'El Padrino, parte II', en 1974, fue toda una novedad (sobre todo teniendo en cuenta que 'Quatermass 2' fue más bien marginal), y su éxito revolucionó la manera de tratar a las secuelas en la industria del cine. De hecho, Francis Ford Coppola propuso llamarla así (y pedir un millón de dólares como sueldo) porque no quería hacerla y esperaba disuadir así a Paramount. Sin embargo, aunque creyeron que estaba loco y que el público se confundiría al ver el título, le dieron luz verde.

Y ahora, Coppola se disculpa por haber comenzado la tendencia en una entrevista en el Washington Post: "Soy el imbécil que empezó con los números en películas. Estoy avergonzado, y me disculpo con todos". Y efectivamente, como dice poco después, la ironía es que su trabajo definió Hollywood y ahora "Hollywood ya no me quiere".

Al margen de la decepción que ha supuesto 'Megalópolis' para la mayor parte del público, Coppola tiene su nombre marcado en el mundo del cine por algo más que poner un "2" al final del título. Al fin y al cabo, pocos autores hay más atrevidos que él, le salga mejor o peor: "Hacer películas sin riesgo es como hacer niños sin sexo. Puedes hacerlo. Es posible, pero no es muy divertido", ha afirmado con razón. ¿Se habrá planteado 'Megalópolis 2' como el riesgo definitivo ante la industria? Ni él llegaría a algo así.

En Espinof | Las 17 mejores secuelas de la historia del cine

En Espinof | Las mejores películas de 2024