Hollywood, suelta la pasta: GDT enumera los 17 guiones que no le han producido (todavía)

Decir que la mente del recientemente oscarizado por esa hermosura titulada 'La forma del agua' Guillermo del Toro es una de las más ricas, originales y fascinantes que nos ha dado el séptimo arte durante el último cuarto de siglo, no es una afirmación que sorprenda; y para muestra ahí está una extensa y ecléctica filmografía repleta de grandes títulos de una riqueza innegable.

Pero más allá de los fantasmas, faunos, robots gigantes y demás criaturas nacidas de la mente del mexicano —ahora inmerso en su versión stop motion de 'Pinocho'— que han llegado a la gran pantalla, la incesante creatividad de del Toro se extiende hasta abarcar también sus obras no culminadas: una lista de diecisiete guiones completos que el director ha enumerado en su cuenta de Twitter.

Antes de entrar en materia y repasar los títulos de largometrajes en potencia que nos hemos perdido, cabe destacar que los libretos de los que habla Guillermo del Toro no son "proyectos", sino piezas completas de entre 90 y 130 páginas. Trabajos que considera "más de una década de trabajo perdido", habiendo tomado cada uno de ellos "meses o años" de su vida; especialmente algunos en los que llegó a fases de pre-producción y scouting de localizaciones.

Entre los guiones que terminarán, salvo sorpresa, guardados en un cajón, se encuentran la secuela original de 'Pacific Rim' —descartada y muy diferente al decepcionante producto final que llego a cines—, nuevas versiones de 'La bella y la bestia' y 'El conde de Montecristo', 'Haunted Mansion', 'The Witches', 'The coffin', la visión personal del director de 'La Liga de la Justicia Oscura' y, sobre todo, la ambiciosa y deseada adaptación del clásico de H.P. Lovecraft 'En las montañas de la locura'.

A continuación os dejamos con la serie de tweets en los que Guillermo del Toro reveló el listado completo de guiones —algunos de ellos con aún cierto halo de vida— condenados a permanecer en la nevera. Como consuelo, bien podría liberar alguno de ellos para que pudiésemos leerlo con toda la tranquilidad del mundo e imaginar lo que pudiese haber sido y, tristemente, no será.

1/2 SCREENPLAYS I have developed, fully written or co-written that have gone unproduced (so far):

THE WITCHES, JUSTICE LEAGUE DARK, BEAUTY AND THE BEAST, AT THE MOUNTAINS OF MADNESS, FANTASTIC VOYAGE, THE COUNT OF MONTECRISTO, MEPHISTO'S BRIDGE, PACIFIC RIM 2 (very different),