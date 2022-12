"El humor tonto es algo esencial de Star Wars". Rian Johnson defiende sus chistes en 'Los últimos Jedi'

'Star Wars:los últimos Jedi' (The Last Jedi. 2018) es posiblemente la película de la saga galáctica que más ha dividido. Algunos fans la odiaron, y algunos la consideran lo mejor de la etapa Disney, pero la incongruencia de la historia dejó la sensación de que iba en la dirección opuesta de lo que es una película de Star Wars. Pero hasta el día de hoy, el director de la película, Rian Johnson, todavía dice que está tan orgulloso de la secuela como siempre.

Orgulloso de su "humor tonto"

Pese a que un montador de la película dijo que el Episodio VIII intentó "deshacer" la historia de 'El despertar de la fuerza'. Al autor del universo Star Wars, Alan Dean Foster, le desagradó tanto que terminó escribiendo su propio tratamiento para el Episodio IX para tratar de reparar el daño. En un video reciente de la serie 'Breaks Down His Most Iconic Films' de GQ Johnson afirma seguir orgulloso de su visión:

"Para mí, todo en la película es Star Wars, y puedo ver todas las conexiones. Todos tienen una opinión diferente. Sé que hay fans de Star Wars que creen que las películas eran algo serio, como las de Batman o algo así. Era tan joven que cuando vi 'El imperio contraataca', tuvo un impacto profundo en mí, porque era aterrador, porque era lo suficientemente joven, se sentía algo demasiado real".

Aunque ya hab´´ía defendido el humor de su guion, el cineasta mencionó momentos específicos de la trilogía original que tienen ese humor tan criticado.

"Cualquiera que piense que el humor un poco tonto no tiene cabida en el universo de Star Wars, no sé si habrá visto 'El Retorno del Jedi'. Incluso la primera película, están en el corazón de la Estrella de la Muerte y están tratando de hacer esta táctica desesperada para salir con vida y salvar a la princesa, donde fingen que Chewbacca es su prisionero. Un pequeño droide imperial aparece, Chewbacca le ruge, y el droide sale chillando como un perro asustado. Ese tipo de bromas son algo esencial de 'Star Wars' para mi".

Aunque quizá no se dio cuenta de momentos de humor involuntario que se han convertido en memes, como el de Leia volando, Johnson luego explicó su enfoque de la película, diciendo:

"Es una historia que trata sobre héroes y sobre una generación más joven que conoce a sus héroes, y una generación que ahora es la generación anterior de héroes que tratan de ser modelos a seguir para los nuevos, y siguen siendo seres humanos con defectos y debilidades. Y alguien que tiene el papel de una leyenda pero que se siente falible como ser humano, al final de la película se da cuenta del valor de esa leyenda y que su lugar es dar un paso al frente y ser eso para la generación más joven"

"Cuando estás lidiando con todas estas cosas, las leyendas con las que crecimos, con las que crecí, fueron los personajes de Star Wars. Si pienso en lo que ha sido lo más consistente a lo largo de mi vida, son estas películas. Y de nuevo, cualquiera que haga una película de Star Wars hoy, de alguna manera se comprometerá con su relación personal con Star Wars. "