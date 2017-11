Las películas que ves en un avión están mutiladas y HBO está pagando las consecuencias por usarlas

No son muchos los directores que tiene la capacidad de decidir cómo va a ser el montaje final de sus películas, pero los estudios han demostrado no tener piedad a la hora de seguir alterando películas siempre que tengan la oportunidad. Sony se quedó con las ganas de hacer versiones familiares de sus películas para adultos y ahora la nueva polémica viene porque HBO está mostrando los montajes pensados para ser vistos en aviones de algunos largometrajes, despertando así la furia de sus realizadores.

Jordan Vogt-Roberts, responsable de la espectacular 'Kong: La isla calavera' ('Kong: Skull Island'), ha sido el primero en poner la voz en el cielo cuando ha descubierto que HBO estaba haciendo eso con su película, algo que Peter Atencio ha aprovechado para recordar la frustración que sufrió cuando pasó por lo mismo con 'Keanu':

Dear @HBO. Based on twitter, it seems you're playing the AIRPLANE edit of Kong: Skull island that shifts aspect ratios. I begrudgingly made this version to preserve my original framing in certain sequences. Why are you playing this compromised instead of the original? Ugh.. — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) November 28, 2017

Querida HBO. Según twitter, parece que estás mostrando el montaje para aviones de 'Kong: La isla calavera' que cambia la relación de aspecto de la película. Hice a regañadientes esa versión para conservar mi composición en ciertas escenas. ¿Por qué estás enseñando esa versión comprometida en lugar de la original? Ugh.

I hate this, went through the same thing on Keanu. We need to all join together and fight this. HBO should care about filmmaking enough to want to make filmmakers happy but not playing the wrong aspect ratio. — Peter Atencio (@Atencio) November 28, 2017

Odio esto, pasé por lo mismo con 'Keanu'. Necesitamos unirnos y luchar contra esto. HBO debería preocuparse lo suficiente sobre cinematografía para conseguir que los directores estén felices en lugar de enseñarlas con la relación de aspecto equivocada.

Did you eventually fix the Keanu problem? — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) November 28, 2017

¿Lograste solucionar el problema con 'Keanu'?

Nope, HBO refuses to play anamorphic movies in the correct ratio unless they're contractually obligated to. It's now the first part of any deal I make for projects. Completely ridiculous that they don't do it when even tv commercials are letterboxed these days. — Peter Atencio (@Atencio) November 28, 2017

No, HBO se niega a enseñar las películas anamórficas con la relación de aspecto correcta a no ser que estén obligados contractualmente a ello. Eso ahora es la primera parte de todos los acuerdos de mis proyectos. Es completamente ridículo que no lo hagan cuando hasta los spots publicitarios van en letterbox estos días.

There are shots in Kong that are edge-to-edge. Kong's eyes on far left and right. Cannot crop. I sold airlines on certain shots and sequences being "monster vision" keeping the aspect ratio for scope and scale. WB said they'd never seen an airline accept a switching ratio before. — Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) November 28, 2017

Hay planos en Kong que van de un borde a otro de la pantalla. Los ojos de Kong al fondo a la izquierda y la derecha. No se podía cortar. Vendí a las líneas aéreas que ciertas planos y secuencias eran "monstruovisión" para mantener la relación de aspecto para dimensión y escala. Warner dijo que nunca antes habían visto a una línea aérea aceptando cambiar los ratios.

That's impressive in and of itself, I love the idea of certain sequences at least remaining scope. I fought hard for Keanu, but even though I did a 1.85 airline cut a lot of them still played the 4:3 cut, which was infuriating. I got the "it's a comedy, who cares" excuse a lot. — Peter Atencio (@Atencio) November 28, 2017

Eso es impresionante. Me encanta la idea de que ciertas escenas al menos mantengan la composición. Yo luché duro por 'Keanu', pero aunque hice un montaje 1.85, muchos mostraron la versión en 4:3, lo cual fue exasperante. Recibí mucho la excusa "es una comedia, a nadie le importa".

Por si quedaba alguna duda, Todd Vaziri, artista de efectos visuales que ha trabajado en títulos como 'Avatar' o 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), confirmó el trato recibido por HBO con el mensaje que podéis ver más arriba. Personalmente, ya me parece horrible el simple hecho de darles ese trato por parte de las líneas aéreas, pero ahí puedo entender que las limitaciones de espacio no les permiten otra salida y que ya depende de las compañías cinematográficas el venderles los derechos o no.

Sin embargo, HBO es un canal premium de pago para disfrutar en casa, donde ya esas limitaciones no existen. Y no es la primera vez que la cadena toma una decisión cuestionable en lo referente a la relación de aspecto, pues hace un tiempo remasterizó 'The Wire', cambiando sus 4:3 originales por una relación de pantalla 16:9 con resultados muy poco satisfactorios para David Simon, creador de esa mítica serie. Y es que en su caso ni siquiera contaron con su opinión durante el proceso...

Vía | Slashfilm