"Los montajes del director apestan". Taiki Waititi ni siquiera quiere enseñar las escenas eliminadas de 'Thor: Love and Thunder'

Hace ya unos días que 'Thor: Love and Thunder' llegó a los cines. La nueva aventura de Marvel está arrasando en taquilla y seguro que ha dejado a algunos espectadores con ganas de más. A fin de cuentas es una de las películas más cortas del estudio, pero su director Taika Waititi ya ha dejado claro que nos podemos ir olvidando de cualquier posibilidad de que tenga un montaje extendido.

"Los directores necesitan ser controlados a veces"

El cineasta ha concedido recientemente una entrevista a NME en la que ha repasado diferentes aspectos de 'Thor: Love and Thunder'. Cuando ha llegado el momento de hablar de los montajes del director no ha podido ser más claro:

He estado pensando en los montajes del director. Veo los montajes del director de muchos otros directores. Apestan. Los montajes del director no son buenos. Los directores necesitan ser controlados a veces y si yo dijera: "¿Quieres ver mi versión del director? Dura cuatro horas y media'. No es buena con cuatro horas y media. Hay un montón de pausas para tomar el té, ni siquiera tienes que pararla.

Recordemos que, por ejemplo, ya sabemos que 'Thor: Love and Thunder' tiene escenas eliminadas en las que participan actores de la talla de Peter Dinklage, Lena Headey o Jeff Goldblum, pero todo apunta a que nos quedaremos sin verlas. El propio Watiti confesó a Variety que no eran buenas y que no quiere que el público las vea, apuntando además lo siguiente en la ya mencionada entrevista de NME:

Diría que mi versión probablemente tendría algunos chistes más. Puede que haya un par de escenas eliminadas, pero como siempre digo, una escena se elimina porque no es lo suficientemente buena como para estar en la película. Creo que la sección de escenas eliminadas en el DVD, aunque ya no las utilicen, debería ser sólo una lista de las escenas y sin enlaces para que no se pueda hacer clic en ellas.

Eso sí, imagino que alguna escena eliminada sí acabará colándose en la edición en formato físico. Marvel suele incluir varias y ni siquiera 'Thor: Ragnarok' se libró, pues allí hay seis que no aparecían en el montaje de cine.