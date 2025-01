"Es muchísimo mejor". Fede Álvarez admite que se equivocó en la escena más odiada de 'Alien Romulus' y ha convencido a Disney para corregirla

Cuando 'Alien Romulus' llegó a los cines en agosto del año pasado, se habló muchísimo de una escena en la que aparecía Rook, el personaje con la misma apariencia que el interpretado en la película original por el ya fallecido Ian Holm. Una secuencia visualmente discutible, algo que también opinaba su director Fede Álvarez, por lo que consiguió convencer a Disney para hacer varios retoques con el objetivo de mejorarlo para su lanzamiento en formato físico.

"No estaba contento al cien por cien"

Los fans ya habían detectado este hecho, siendo quizá uno de los motivos por los que su llegada en streaming a España se ha demorado más que en otros países, donde todavía tienen el montaje anterior. Ese punto no está claro, pero sí que se ha cambiado con el objetivo de mejorarlo. Esto es lo que ha comentado Álvarez en Empire sobre por qué llegó a los cines una versión de la escena con la que no estaba satisfecho:

Simplemente nos quedamos sin tiempo en la posproducción para hacerlo bien. No estaba contento al cien por cien con algunas de las tomas, en las que se notaba un poco más la intervención de CGI. Así que no culpo a la gente que reaccionó negativamente.

Sin embargo, el también director de 'No Respires' no estaba dispuesto a dejar que la cosa se quedase así, por lo que insistió para cambiar todo lo necesario para que ese momento no fuese visto como una mancha dentro de 'Alien Romulus:

Lo hemos arreglado. Lo mejoramos para el lanzamiento de ahora. Convencí al estudio de que teníamos que gastar el dinero y asegurarnos de dar a las empresas que participaron en su realización el tiempo adecuado para terminarlo y hacerlo bien. Es muchísimo mejor.

Para ello, el equipo tuvo que recalibrar varios de los elementos utilizados para dar vida a Rook, pues según avanzaba la película se optó por confiar más en la magia digital, pero a la hora de la verdad quedó claro qué era lo mejor:

Shane Mahan hizo un muñeco animatrónico de Ian Holm basado en una cabeza de El Señor de los Anillos, y era el único que existía. Lo que hicimos para la versión doméstica fue volver mucho más a la marioneta. Es mucho mejor.

Si queréis haceros con 'Alien Romulus' en formato físico, podéis conseguir el UHD por 26,99 euros, mientras que el blu-ray os costará 21,99 euros.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia