Muere a los 54 años Lynn Shelton, directora clave del movimiento mumblecore y series como 'Mad Men' o 'Glow'

La directora Lynn Shelton, responsable entre otros filmes, de ‘Humpday’ y ‘El amigo de mi hermana’, falleció a los 54 años el pasado viernes en Los Ángeles debido a un desorden sanguíneo desconocido, según anunció su publicista, Adam Kersh, en un comunicado, tal y como anuncia Variety.

Shelton se había convertido en una voz importante dentro del nuevo cine independiente estadounidense y sus películas de bajo presupuesto iban alcanzando a cada vez más público. Sin embargo, mucho de sus trabajos más vistos fueron en televisión, con series como ‘Mad Men’, ‘GLOW’, ‘Fresh Off the Boat’ o ‘The Mindy Project’. Su último trabajo fueron cuatro episodios de la miniserie de Hulu ‘Pequeños fuegos por todas partes' (Little Fires Everywhere), protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Shelton participó del espíritu naturalista e improvisado del mumblecore, el movimiento de cine low cost, colaborando con dos de sus cabecillas, los hermanos Duplass y en particular con Mark, que produjo la película más popular de Shelton, 'El amigo de mi hermana'. Duplass expresó su sentir por la pérdida de Shelton en twitter:

We lost our dear friend Lynn Shelton. We made so many things together. I wish we had made more. Her boundless creative energy and infectious spirit were unrivaled. She made me better. We butted heads, made up, laughed, pushed each other. Like family. What a deep loss. pic.twitter.com/LcowmbGqum