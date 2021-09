Muere Roger Michell, director de ‘Notting Hill' o 'Morning Glory', a los 65 años

El director de 'Notting Hill', Roger Michell, murió a los 65 años, según un comunicado de su publicista emitido a la Asociación de Prensa, que manifestaba con "gran tristeza" que la familia del director confirmó que este falleció el miércoles, aunque no han aclarado la causa de su muerte. Principalmente fue conocido por 'Notting Hill', una célebre comedia romántica de 1999 protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant que se convirtió en una de las películas británicas más taquilleras de todos los tiempos.

Michell que también era conocido por películas como 'Venus' y la reciente 'Mi prima Rachel'. En 2011, dirigió a Harrison Ford, Diane Keaton y Rachel McAdams en 'Morning Glory', una película ambientada entre bambalinas de un programa de televisión ficticio de desayuno. Michell nació en Sudáfrica de padre británico y su familia regresó más tarde al Reino Unido donde estudió en la Universidad de Cambridge. En teatro adaptó a Nina Raine, Harold Pinter y Dylan Thomas.

Al poco tiempo se convirtió en director asistente en el Royal Court Theatre, trabajando junto a artistas como Danny Boyle, antes de convertirse en director residente de la Royal Shakespeare Company. Su adaptación cinematográfica para la BBC de 'Persuasion' (1995) de Jane Austen ganó el Bafta al mejor drama, y pronto llamó la atención del productor Richard Curtis, quien le pidió que dirigiera 'Notting Hill', la historia del propietario de una pequeña librería inglesa que se enamora de una actriz superestrella estadounidense interpretada por Julia Roberts.

En su estreno, la película recaudó 262 millones de dólares de taquilla en todo el mundo y ganó el premio del público a la película más popular en los Baftas en 2000 y obtuvo tres nominaciones a los Globo de Oro, pero su impronta ha durado con el paso de los años. En una entrevista el año pasado, Michell reflexionó sobre el legado de su obra más famosa:

"Mientras la hacía, me di cuenta de que tenía que ser bastante exitosa o sería un fracaso, ya que la película anterior del guionista, 'Cuatro Bodas y un funeral', había sido un gran éxito si no lo hacíamos mejor que eso, sería como un segundo álbum fallido. Pero estoy sorprendido y encantado de que veinte años la gente siga hablando y celebrando. ¿Volver con una secuela? El mundo ha cambiado mucho. Me gustaría tener otra oportunidad en una comedia romántica, pero es mucho más difícil hacer comedias que películas serias".