"No la pillaron": Lee Daniels estuvo a punto de abandonar el cine tras las malas críticas que destrozaron esta película con Nicole Kidman y Zac Efron

Era difícil que una película como 'El chico del periódico' fracasara. En su reparto tenía a Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Zac Efron y John Cusack, dirigidos por Lee Daniels, que fue nominado al Óscar unos años antes por 'Precious'. De hecho, tenían tanta confianza en ella que ese mayo de 2012 decidieron que tenía que mostrarse en el festival de Cannes. Y las críticas, siendo generosos, no fueron buenas.

Últimas noticias: tu película no es buena

Las críticas de 'El chico del periódico' fueron desde "increíblemente horrible" hasta "Es difícil saber lo que está pasando, y aún más difícil preocuparse por ello". De hecho, en la sesión para la prensa de Cannes acabó siendo abucheada. Y ahora, Daniels afirma que los críticos estuvieron a punto de acabar con su carrera para siempre. según le ha confesado a IndieWire mientras presenta su nueva película para Netflix, 'La liberación'.

La película no recibió nada de amor. Estuve a punto de dejar de dirigir después de eso, porque la tiraron a la basura y los críticos no la pillaron. Sentí que me convertí en mi versión negra de mi versión blanca de 'El chico del periódico'. Me ofrecieron muchos papeles negros, trabajos negros, películas negras, y yo decía "No, soy un puto cineasta. No soy solo un cineasta negro. Y de verdad quiero trabajar con actores blancos. ¿Cómo puedes etiquetarme así?".

Cabe destacar que 'El chico del periódico', fuera de la sesión de prensa, tuvo una ovación de quince minutos en Cannes (aunque, para ser justos, ¿qué no lo tiene allí?), lo que no le impidió pensar "No voy a dirigir nunca más, porque vinieron a por mí". Lo cierto es que la carrera del director no volvió nunca a ser la misma después de este incidente, y ni 'El mayordomo' ni 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' llegaron al corazón del público general. Quizá si esos malditos críticos (o esa maldita incapacidad de aceptar la crítica) no se hubieran metido por el medio...

