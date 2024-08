"Por fin se puede confiar dinero a las mujeres". Jane Campion explica cómo 'Barbie' lo ha cambiado todo para el mundo del cine

En 1993, Jane Campion ganó la Palma de Oro en Cannes por 'El piano'. Era la primera mujer de la historia en conseguirlo, y el hito no se repitió hasta 2021, cuando Julia Ducournau hizo lo propio con 'Titane'. Sin embargo, ni el éxito crítico ni su fantástica taquilla (recaudó 140 millones frente a los 7 que costó) hicieron que el camino fuera fácil para sus proyectos... y está convencida de que hay una película que lo ha cambiado todo de ahora en adelante.

Come on, Campion girl

Esta semana, Campion ha ganado la Palme d'Onore Manor en el festival de Locarno, en Suiza, y, como ha recogido Deadline, ha aprovechado para hablar maravillas de la única película dirigida por una mujer (sin compartir el puesto con nadie) que ha superado los mil millones de dólares en taquilla: 'Barbie'.

"Es fantástico. Por una vez, tenemos una película que no trata de personajes Marvel, sino una versión repleta de humor y muy creativa de la historia de Barbie y Mattel. Y Greta Gerwig es la primera mujer que ha tenido un éxito histórico con ello. Significa que se puede confiar dinero a las mujeres, por fin."

Sabe de lo que habla: en 2017, los ganadores de la Palma de Oro se juntaron para una foto y era la única mujer presente: "Visualmente, fue un shock. Creo que si no hubiera habido mujeres allí, no lo habrías notado. Y los tíos, el resto de directores, parecían avergonzados. Todos sentimos que algo estaba mal. Pero todo va del poder y el dinero. En aquel tiempo, era duro. Había una sensación general de que las mujeres y sus intereses no eran interesantes. Pero ha cambiado del todo".

Después del éxito de 'El poder del perro' le deberían llover las ofertas, pero de momento Campion está esperando a desarrollar sus ideas: "Creo que estoy en un buen lugar, siendo honesta. Tengo mucha suerte porque sé que habrá dinero para mí. La gente en la industria cree, quizá incorrectamente, que habrá otra película realmente buena. Desde luego, lo intentaré". Y estaremos esperando.

En Espinof | 'Barbie' es mucho más que color rosa y feminismo pop: los dilemas de ciencia ficción seria que plantea el bombazo con Margot Robbie van desde 'Matrix' a 'Inteligencia Artificial'

En Espinof | 'Barbie' es un éxito multigeneracional, y su arma secreta para conseguirlo es su variedad de canciones en la banda sonora