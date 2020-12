'Reunion': lo nuevo de los directores de 'Noche de bodas' y 'Scream' será una película de monstruos entre ex-alumnos de instituto

La nueva película de Radio Silence, combo de realizadores bajo el que están Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella, llevará por título 'Reunion', y recoge alguno de los elementos más característicos del género popular: los compañeros de instituto y los monstruos.

Amigos para siempre

Mientras rematan la esperada 'Scream' los Radio Silence han arrancado su nuevo proyecto. La película cuenta cómo la horrible experiencia de las reuniones de antiguos alumnos de la escuela secundaria da un paso más allá cuando un grupo de viejos amigos se convierta en la única esperanza de supervivencia contra una criatura que cambia de forma.

Sí, esto suena como la aventura de Robert Rodríguez protagonizada por los adolescentes de moda de los 90. En 'The Faculty' eran los estudiantes de la escuela secundaria los que tuvieron que luchar contra alienígenas que cambian de forma, y esta vez, los niños ya son adultos. Apenas hay información del proyecto, pero viendo el tono de sus últimos trabajos, está bastante claro que horror y humor irán de la mano.

Nos gustan mucho las comedias de terror, pero es cierto que no todas ellas logran dar en el clavo al no combinar los géneros de manera efectiva. Pronto tendremos 'Este cuerpo me sienta de muerte', lo nuevo de Christopher Landon, cineasta que ahora mismo mejor maneja estos códigos. Porque 'Noche de bodas' no supo jugar bien sus cartas. Si de verdad quieres ver una buena película de ese estilo, prueba con 'Tú eres el siguiente'.