Ridley Scott está harto de los asesinatos y la sangre en televisión porque "dan ideas a la gente". Para 'Gladiator 2' tiene una excusa, claro

Nada fuera de lo esperado, pero 'Gladiator II' se ha estrenado en España con el mejor resultado en taquilla desde la época del Barbenheimer. En nuestro país siempre hemos sido muy fans de la película original de Ridley Scott y su secuela no ha decepcionado... como no decepciona ninguna gira de presentación del director, que siempre está dispuesto a entretenernos siendo -hablando en plata- un bocachancla. No le querríamos de otra manera.

Ridley contra la televisión

Ahora, según cuenta The Telegraph, Scott ha hablado sobre las series de televisión, no solo de true crime, sino aquellas que hablan de asesinatos y violaciones: "¿Cuál es el problema con las historias buenas y limpias? Hay más de una serie de televisión sobre una chica encontrada en el bosque que ha sido violada y lleva muerta 25 años. Paremos. Da ideas a la gente".

Tiene su parte de razón, claro, pero no deja de ser un poco hipócrita viniendo de una película hiper-violenta (para el mainstream, al menos) como 'Gladiator II'. Pero Scott ve claramente las diferencias y, de hecho, las similitudes: "Lo que la gente se olvida es que los combates de gladiadores no son el fútbol. Los luchadores tenían una familia cristiana, cuya madre miraba en un escenario cómo un gran felino se comía a sus hijos vivos. Y esos cabrones lo hacían por diversión".

No puedes llegar hasta ahí con una película popular. ¿Dónde termina la diversión y empieza la brutalidad? Si fuera más allá en la brutalidad, la gente desconectaría. Ya he perdido mucha sangre en esta película. Podría ir más allá, pero puse un límite. Y por eso, probablemente, va a funcionar muy bien en taquilla.

¿Realmente hemos avanzado tanto desde la época en la que veíamos a los gladiadores luchar hasta morir? Scott lo tiene claro: "Bueno, el problema es que nosotros lo alimentamos. Somos los inventores de nuestro propia caída. El entretenimiento es, hasta un punto, un poco retorcido. No todo, hay entretenimiento con una voz positiva, pero frecuentemente se abusa de la voz". Desde luego, el director nunca decepciona en las campañas promocionales.

