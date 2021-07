"Sé cómo Marvelizar esta mierda": Kevin Smith desvela por qué se puso al frente de 'Masters del Universo: Revelación'

El estreno de la semana (bueno, de la semana pasada, pero nos entendéis), o por lo menos el que más ríos de tinta digital está produciendo es el de 'Masters del Universo: Revelación', la secuela directa de la serie de los 80 que ha encabezado Kevin Smith para Netflix.

Un trabajo nada fácil al ser una franquicia tan querida, considerada mítica para gran parte de los que crecieron en los 80 y cuyo recuerdo ha perdurado a lo largo de cuatro décadas. Hablando con Variety, Smith ha reconocido los miedos que tenía al hacerse cargo de la ficción y ha dado la razón principal por la que, finalmente, aceptó el ponerse al frente de la producción.

No debió ser fácil ya que el responsable de 'Clerks' y 'Red State', entre otros, reconoce que no era fan de la serie original porque "era para bebés". Así que, en principio no estaba especialmente atraído por la idea hasta que Rob David y Ted Biaselli, productores le contaron la idea que tenían para 'Revelación':

Es decir, nada de reinvenciones, nada de spin-offs, una secuela directa de la serie original. Más allá de eso, Kevin Smith se hubiera bajado del proyecto:

Aunque esa intención de ser auténtico no ha terminado de convencer al fandom:

Para ello partieron del ingente material que han producido desde Mattel durante todos estos años, desarrollando el mundo de Eternia y la mitología de Greyskull. ¿El modelo a seguir?: el Universo Cinemático Marvel.

Yo mismo tengo mis más y mis menos con 'Masters del Universo: Revelación'. En parte porque no pillé la serie original a tiempo y, por otro lado, porque creo que no terminan de encontrar el equilibrio propuesto entre su búsqueda de complacer tanto al fandom de la franquicia como a los recién llegados.

Por cierto, la parte 2 de 'Revelación' va completamente viento en popa para que no tardemos mucho en ver los cinco episodios restantes de la serie. Según ha asegurado su showrunner.

Thank you! @bearmccreary just recorded the live orchestra score for episode 10 and we finished the sound mix on Ep 8. So @MastersOfficial Revelation Part 2 is officially picture-locked, nearly wrapped, and ready to go! (And SPOILERS!!! Both He-Man vs SkeleGod fights are brutal.) https://t.co/mePwH5jtIC