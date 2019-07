'Space Jam 2' cambia de director: Malcolm D. Lee ('Scary Movie 5') es el nuevo entrenador de LeBron James y Bugs Bunny

El indie Terence Nance (realizador, entre otras, de 'An Oversimplification of Her Beauty') parece haberse topado con diferencias creativas insalvables frente a Warner a la hora de poner en pie la esperada 'Space Jam 2', y ha sido sustituido por el mucho más amable Terence Nance ('Plan de chicas', 'Escuela para fracasados', 'Scary Movie 5'). Solo uno de los dos ha dirigido, al fin y al cabo, '18 Black Girls / Boys Ages 1-18 Who Have Arrived at the Singularity and Are Thus Spiritual Machines: $X in an Edition of $97 Quadrillion", y no parece el más adecuado para un blockbuster millonario.

Según informa Deadline, Terence Nance ha abandonado el proyecto de forma amistosa, y Lee no solo tiene en su haber películas más asequibles, sino que además son aportaciones muy taquilleras al género de comedia en malos tiempos para el mismo: las dos citadas, pese a su modestia, funcionaron muy bien y demuestran que Lee es capaz de dar un toque racial a sus películas que 'Space Jam 2', protagonizada por LeBron James, puede estar buscando.