'Space Jam 2' tiene nuevo director y primera imagen: Lebron James también quiere ser Jordan en el cine

Llevábamos ya dos años sin noticias de 'Space Jam 2', pues fue en 2016 cuando se anunció que Justin Lin iba a dirigirla con Lebron James como gran protagonista de la función. El proyecto ha perdido a Lin desde entonces, pero James se mantiene al frente del reparto y finalmente se pondrá a las órdenes de Terence Nance, creador de la televisiva 'Random Acts of Flyness' y realizador de la cinta experimental 'An Oversimplification of Her Beauty'.

Además, Warner se ha apresurado a lanzar una primera imagen promocional que también concreta que Ryan Coogler, responsable de obras como 'Creed' o 'Black Panther', se va a encargar de producirla. Lo que llama la atención es que tengan director, protagonista y productor pero no hayan dicho nada del guionista. Igual ayuda que aún vaya a pasar cerca de un año hasta que empiecen a rodarla.

El motivo de esa tardanza es que la temporada de la NBA está a la vuelta de la esquina y James va a estar muy ocupado intentando devolver a primera línea a Los Ángeles Lakers, su nuevo equipo. Una vez concluya su temporada, algo que este año probablemente suceda antes, James quedará libre para el que será su primer papel protagonista en la gran pantalla, algo que además avivará el debate sobre si ya ha superado a Michael Jordan como mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.

Recordemos que 'Space Jam' sigue siendo la película más taquillera de la historia sobre el deporte de la canasta con una recaudación mundial de 230 millones de dólares, una cifra fácil de batir a poco que logren convencer al público para acercarse a su cine más cercano. Por mi parte, me motiva más la parte de volver a ver a Bugs Bunny y compañía en acción que a James, ¿y a vosotros?

