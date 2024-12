Stanley Kubrick no quería bandas sonoras originales porque "no son Beethoven". Y algún compositor se llevó más de un disgusto

No hay que conocer su filmografía al dedillo para saber que Kubrick era, cuanto menos, perfeccionista. A su obsesiva búsqueda por la toma perfecta se le une una visión del cine llena de pequeñas particularidades que a día de hoy siguen haciéndolo único, como su utilización de la música en las películas.

Independientemente de ser una aventura espacial o una sátira distópica, la mayoría de las obras del director tenían algo en común: evitaban usar bandas sonoras originales. La respuesta la dio el propio director en una entrevista en 1975, durante la promoción de 'Barry Lyndon'.

"No importa cómo de buenos sean nuestros mejores compositores, no son Beethoven, Mozart o Brahms. ¿Por qué usar música que es menos buena cuando hay tal magnitud de gran musica orquestal desponible del pasado o de nuestro tiempo?"

El cineasta puso esto en práctica hasta sus últimas consecuencias. El más famoso es el caso de la fallida banda sonora original que iba a tener '2001: Una odisea del espacio'. Kubrick volvió a contar con Alex North, compositor de 'Espartaco', solo para acabar descartando su trabajo por completo.

A los compositores tampoco les gustaba trabajar con Kubrick

De quien sí acabó usando la música en '2001' fue de György Ligeti, a pesar de no tener su permiso. Igual que Alex North al descubrir que no habían usado su música, Ligeti se esteró después del estreno de que habían usado la suya. Ambos tuvieron una confrontación que pudo haber llegado a lo legal, pero en última instancia Ligeti no tomó represalias, admirador como era del trabajo de Kubrick.

Posterior a las declaraciones Kubrick ha estado muy cerca de tener una banda sonora original. Para 'La naranja mecánica' fue esencial la obra de Wendy Carlos. El director era un gran fan y contó con nuevas piezas suyas desarrolladas casi en paralelo con la película. Para 'El resplandor' Carlos casi actúa como compositora total, pero Kubrick acabó también desechando su trabajo casi por completo, dejando solo un par de temas para la película. Aquello hizo que la compositora también perdiera los nervios con él, y no quiso que colaborasen de nuevo.

