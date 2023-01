“¡Ya vale con el streaming! Estoy cansado de estar con el culo sentado". James Cameron cree que el éxito de 'Avatar: El sentido del agua' refleja que necesitamos las salas de cine

"¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?". Esta frase, teóricamente, pertenece a Jesús de Nazaret, pero bien podría haber salido de la boca de James Cameron dirigiéndose a todos esos agoreros que pronosticaban un batacazo descomunal en taquilla para la secuela de 'Avatar'. Pues bien, 'El sentido del agua' ya ha superado los 1.749 millones de dólares en todo el mundo, y su máximo responsable tiene —aún más— cosas que decir al respecto.

Lo último de Cameron ya ocupa el séptimo puesto en la lista de largometrajes más taquilleros de la historia —ya tiene a 'Spider-Man: No Way Home' en su punto de mira—, y según explicó su máximo responsable en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023 esto tiene un claro significado: la gente quiere volver a los cines.

Eso sí, cree que esos especímenes —por ser suave— que miran el móvil durante las proyecciones no saben muy bien de qué va eso de ver películas en salas.

Para Cameron, el punto de inflexión que dejó a los cines comatoso fue el primer año de pandemia. Así lo explicó en el podcast The Business mientras se presenta como una suerte de mesías resurrector.

James Cameron on what #Avatar's success means for the film industry: “We're back to theaters...Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a--!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv