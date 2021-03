Zack Snyder explica qué diferencia a sus superhéroes de DC de los de Marvel: "No creo que sea guay divertirse a su costa"

El estreno de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' está a la vuelta de la esquina. Será este jueves 18 de marzo cuando podamos ver un montaje diferente -y de 4 horas- de la película que llegó a los cines en 2017. Todo apunta a que será la última incursión de su director en un Universo Extendido de DC que sería muy distinto de no haber contado con él.

Ahora Snyder ha querido aclarar en una entrevista concedida a The New York Times qué es lo que realmente diferencia a sus superhéroes de los de Marvel. Tengamos en cuenta, que 'El hombre de acero' llegó cinco años después que 'Iron Man', por lo que era necesario ofrecer algo diferente, no tenía sentido competir con las mismas armas:

Es obvio que me tomo estos personajes y su mitología muy en serio. Quiero que se realicen plenamente como personajes que existen en ese mundo. No creo que sea guay divertirse a su costa. Y teníamos una visión, un universo completo, completamente desarrollado, que realmente queríamos llevar hasta el final. Lo sabía antes de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', cuando hicimos 'El hombre de acero'. Marvel estaba haciendo otra cosa. Están haciendo, bordándolo, esta popular mezcla de comedia y acción con corazón. Y lo han clavado. Esforzarnos en replicar eso es una locura porque son muy buenos en ello. Lo que DC tenía era mitología a un nivel épico, e íbamos a llevarlos en este viaje increíble. Sinceramente, fui el único que dijo eso.

Por qué no siguió el modelo de Marvel

Eso no quita que se le preguntase si en algún momento pensó en seguir el modelo de Marvel, a lo que respondió de forma tan clara como rotunda:

En absoluto. No sé cómo hacerlo de una forma diferente a lo que hago. Un director tiene una habilidad, su punto de vista. Eso es todo lo que tienes. Si estás intentando imitar otra forma de hacer una película, estás entonces en una pendiente resbaladiza.

Gusten más o menos sus películas de superhéroes para DC, lo que no se puede negar es que Snyder tiene una visión única para abordar estos personajes, tanto es así que tiene una legión de fans. A cambio, también provoca el rechazo de otros espectadores...