Antes de que se estrene su secuela es momento de ver una de las mejores cintas de Pixar en Disney+ México

Las mejores historias funcionan porque podemos empatizar con ellas. En 2015, a muchos nos fue fácil entender a Riley, su historia y emociones en 'Intensa Mente'. Con su estreno cada vez más cerca, es un buen momento de revisitar una de las películas más especiales de Pixar, y un visionado realmente encantador dentro del catálogo de Disney+ México.

El largometraje llegó de la mente de Pete Docter. El animador y cineasta americano había estado detrás de otra fiesta lacrimógena como es 'Up', y el clásico moderno que es 'Monsters, Inc'. La historia cuenta la historia de Riley, una niña de 11 años que no está procesando del todo bien la mudanza familiar. Empezar una nueva vida puede ser complicado, y desde su cuartel general mental, sus emociones (con forma antropomórfica) han entrado en una crisis para ayudarla.

Afrontando el cambio

Lo que parece una historia demasiado conceptual para ser divertida se revela justo como lo contrario. La película triunfa en sentirse muy grande y muy pequeña al mismo tiempo. Parte de ella está narrada como si fuera una aventura al estilo 'Toy Story', con personajillos afrontándose a un mundo humano que le queda muy grande, controlando a su humana como si de un mecha se tratase mientras Riley se enfrenta a situaciones de la vida diaria como mejor puede.

El elemento principal de la película es el hecho de que cada una de las emociones de Riley están contenidas en un personaje que es la máxima exageración de la misma, siendo Alegría, Temor o Tristeza personajes todos con personalidades muy marcadas y un diseño muy característico. Lo que podría ser un mero gimmick es fuente de dinámicas muy divertidas a lo largo de la cinta, y sirve como entremés perfecto para alternar con los momentos más emotivos.

Lo que realmente funciona aquí es cómo se complementan las tramas para remar en la misma dirección. Es algo que se celebró en las estupendas críticas que tuvo la película, con un impresionante 94 sobre 100 en Metacritic. En Variety decía que la ejecución demostraba que era "la mejor idea que el estudio ha tenido nunca". En The Film Stage decían que se encontraba "entre las películas más inteligentes, divertidas y tristes del estudio". En su crítica para Espinof, Mike Zorrilla escribía: "sabe jugar con elementos emocionales con los que prácticamente cualquier espectador puede sentirse identificado con un talento inusual".

