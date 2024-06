Secuelas de Pixar, las que quieras, pero el límite para el director del 'Del revés' y 'Soul' está en los remakes en acción real: "Me gusta hacer películas originales"

Estos días Pixar anda moviendo la maquinaria y calentando motores para el estreno de 'Del revés 2', la nueva apuesta por parte del estudio. Y es una apuesta grande, teniendo en cuenta que las últimas películas de Pixar o se fueron directas a streaming o no tuvieron una buena acogida el taquilla.

Parece que el plan podría ser seguir por fortalecer por sus franquicias y lanzar más secuelas en el futuro. Pero si hablamos de expandirnos hacia el campo de la acción real, Pete Docter no quiere meterse en ese berenjenal.

Separemos los medios

Pete Docter es un veterano de Pixar desde sus inicios, ha dirigido 'Up', 'Del revés' y 'Soul', y desde 2018 ejerce como jefe creativo en el estudio. Y c on todos los remakes en acción real que tiene Disney por delante, siempre sale la pregunta de si Pixar también terminará cayendo en ese pozo.

"Puede que esto me termine mordiendo en el culo, pero me molesta un poco", le ha dicho Docter a TIME sobre la posibilidad de remakes de Pixar. "Me gusta hacer películas originales y que sean únicas en sí mismas. Personalmente, hacer un remake no es muy interesante para mi"

El tema salió principalmente porque hay un movimiento fan haciendo campaña para que Josh O'Connor, el príncipe Carlos de 'The Crown', se convierta en Alfredo Linguini en un posible remake de 'Ratatouille'. Y Docter ha aplastado cualquier esperanza de manera rotunda, dejando claro que ni el casting ni la película están en la mesa y que además "sería difícil hacer una rata mona en acción real".

"Mucho de lo que creamos solamente funciona por las reglas del mundo animado", continuó Docter. "Así que si tienes a un humano caminando en una casa que flota, tu mente empieza... Espera un segundo, espera. Las casa son super pesadas, ¿cómo están haciendo estos globos que flote la casa? Pero si tienes un tío animado y está ahí de pie en esa casa, vale, lo compras. Los mundos que hemos construido no se traducen tan fácilmente."

