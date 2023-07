'Elemental': todos los easter eggs y referencias escondidas en la estupenda película de Pixar

Al igual que en todas las películas de Pixar, 'Elemental' está llena de detalles escondidos entre sus coloridos fotogramas. Vamos a repasar todos los easter eggs y referencias que podemos encontrar en el nuevo gran estreno del estudio, su película más romántica desde 'Wall-E'.

El camión de Pizza Planet

No podía faltar el camión de Pizza Planet, tuneado para parecerse al tipo de transporte que vemos en Ciudad Elemento. Se puede ver en una esquina, justo cuando la madre de Candela intenta entrar en el edificio donde vive Nilo.

Te presento a Ghibli

En la escena de la cena en casa de los Fuentes, la novia de uno de los parientes de Nilo se llama Ghibli, al igual que el famoso estudio creado por Hayao Miyazaki. Además, la palabra proviene del italiano y hace referencia a un viento cálido del desierto.

El número de A113

Como suele ser habitual, Pixar ha incluido una vez más el número A113, una broma interna que aparece en prácticamente todas sus películas y que hace referencia al número de aula que utilizaron muchos de los trabajadores del estudio cuando eran estudiantes en el Instituto de las Artes de California.

En esta ocasión, le dieron un ingenioso giro al código poniéndolo en el cartel de Ciudad Elemento como 'A-H-Al', haciendo referencia al Hidrógeno y al Aluminio, que en la tabla periódica equivalen al 1 y al 13 respectivamente.

'Elio'

Pixar suele adelantar sus próximas películas en forma de easter eggs y en esta ocación, lo hizo una vez más: en el pasado de Nilo, podemos ver un cartel que anima a unirse al club del espacio y otro sobre la feria de ciencias, en referencia a 'Elio', su próxima cinta espacial. Además, la productora Denise Ream confirmó que hay cameos de varios personajes de la película que no desvelarán hasta su estreno.

'Parcialmente nublado'

La apariencia de las personas nube en la película recuerda abiertamente al cortometraje 'Parcialmente Nubleado' (el de la nube y la cigüeña, sí), que fue también el primer trabajo como director de Peter Sohn.

'El viaje de Arlo'

Tampoco faltan guiños para 'El viaje de Arlo' ('The Good Dinosaur'), la primera y única película que hizo Peter Sohn para Pixar antes que 'Elemental'. Por un lado, encontramos al propio Arlo en la portada de uno de los libros que están de oferta en la tienda de los Lumen, y por otro, cuando los protagonistas van al cine se puede ver un póster de 'The Good Element'.

'Orgullo y prejucio'

Hablando de la cita en el cine, otra referencia bastante obvia es la película que Candela y Nilo van a ver: 'Tide and prejudice' ('Marea y prejucio'), clara alusión al imprescindible clásico de Jane Austen y a su adaptación en la romántica película de Keira Knightley y Matthew MacFadyen.

El café de Ralph

En uno de los carteles de la película, podemos ver publicidad del Ralph's Café, donde por dos centavos puedes desayunar. Se trata de un guiño al fallecido animador de Pixar Ralph Eggleston, a quien Sohn consideraba su mentor. Lo de los dos centavos es un homenaje a una de sus frases habituales: "Es solo mi opinión" ("That's my two cents").

Dug de 'Up'

Aparte del corto de 'La cita de Carl' que precede a 'Elemental', el director ha confirmado que hay un Dug escondido en la película. Eso sí, no es el perro parlante de 'Up' tal y como lo conocemos, sino que aparece como mascota en su versión hecha de tierra.

