Disney+ México tiene la otra película del gato naranja que ni siquiera Bill Murray pudo salvar

Con la última película de 'Garfield' haciendo muy buenos números en todo el mundo, es fácil hacer borrón y cuenta nueva y pretender que es la única película que ha existido del personaje. Pero lo cierto es que hace veinte años el gato naranja ya se paseó por la gran pantalla, y el resultado es algo muy estrafalario que puedes ver en Disney+ México.

Los dosmiles eran desde luego otra época. En plena explosión del CGI en las pantallas, desde la normalización de las películas animadas por ordenador como 'Shrek' a su inclusión en adaptaciones de superhéroes como 'X-Men' o 'Daredevil', un buen número de adaptaciones probaron suerte. Es también la época de las películas de animales parlantes, y aquí se encuadra exactamente la adaptación.

Adaptación tan perezosa como su protagonista

'Garfield: La película' es una mezcla de acción real con personajes digitales. El propio gatete estaba animado con CGI, mientras que otros animales eran reales salvo por el efecto digital de animar las bocas. ¿La premisa? Muy familiar a poco que uno conozca los dibujos, Garfield es un gato gamberro y perezoso que vuelve loco a su dueño con cómico resultado, aunque para algunos fuera más cómico que para otros.

La adaptación de largometraje tira por derroteros conocidos. La adopción de un nuevo perro familiar (Odie) hace peligrar la apacible vida de sofá del gato rechoncho, quien perderá el favor de su dueño por partida doble, ya que parece haberse enamorado de la veterinaria que lo cuida. Cuando el robo del canino pone a Garfield en su búsqueda, emprende una aventura que le hará por primera vez preocuparse por alguien más que por si mismo.

La critica no tuvo cosas muy buenas que decir. Con un 27 de media en Metacritic de 31 publicaciones profesionales, el discurso general era que se trataba de una comedia pobre cuyo humor muy básico no podía justificarse aún viéndose como película infantil. En The Hollywood Reporter la comparaban con Shrek diciendo que esta, en cambio, era "estrictamente para los niños". En Washington Post la machaban aún más, diciendo que ni siquiera el doblaje de Bill Murray añadía algo de valor.

Pese a todo, la película llegó a tener una secuela que también puede verse en la plataforma. Después de eso, no obstante, la experiencia del gato naranja como actor terminó. Parece que los niños también se acabaron cansando.

