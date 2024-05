Está en Disney+ México: Tiene la mejor nota de toda la saga de 'El planeta de los simios', y es el complemento perfecto para la nueva película

Con el gran éxito de la última de los simios, que se ha colocado como una de las películas más taquilleras del año, nos hemos quedado con más ganas de seguir inmersos en este fascinante mundo. Estando sus nuevas secuelas aún en el aire, es momento de mirar atrás, y hay pocas formas mejores que hacerlo que viendo 'El Planeta de los Simios: La guerra' ('War for the planet of the apes').

Disponible en Disney+ México, junto con el resto de la saga (por si te apetece un buen maratón), la secuela del 2017 dirigida por Matt Reeves es la culminación de siete años de una maravillosa trilogía que reinició la narrativa clásica. 'War' es además la película que mayor impacto tiene en la más reciente entrega, ya que sus consecuencias condicionan en gran medida la dimensión emocional de la nueva trama.

Los trágicos eventos de la segunda parte han desembocado a una cruenta guerra abierta entre simios y humanos. Tras intentar sin éxito una coexistencia pacífica, los ideales de César se ven aún más trastocados cuando una tragedia familiar le mete de lleno en una historia de venganza, poniendo en juego todo el futuro tanto de la especie simia como de los humanos. La película va mucho más allá de su conflicto bélico, explorando los límites de la humanidad y la compasión, y funcionando como un extraordinario trabajo de personaje para César, que cierra aquí su arco narrativo.

Siete años y un gran legado

Con un impresionante 82 de media en Metacritic, acumulado entre 50 reseñas de grandes publicaciones de todo el mundo, 'War' es la película de los simios mejor valorada de la saga, incluyendo la original de 1968. Reeves volvió a acertar con un relato que era a la vez un gran espectáculo y muy intimista, haciendo de los personajes y sus tragedias el centro.

En The New York Times quedaron fascinados con su dureza para ser un blockbuster, y mencionan que una escena hacia el final les dejó muy marcados. En Slate admiraron su calidad, que no solo era consistente con las anteriores entregas, sino que se atrevía a hacer preguntas difíciles que iban más allá. En su crítica para Espinof, Víctor López se rindió ante su mezcla de géneros, desde el western al cine bélico, y hablaba de ella como "una ecuación que aúna arte y entretenimiento".

Siete años es lo que tardaría en llegar una nueva entrega que se atreviera a continuar el legado. Algo que al principio parecía intimidar incluso a algunos de los actores del 'Nuevo reino'. Con los años, César se ha convertido en uno de los personajes más queridos del cine contemporáneo de género. Uno que trasciende incluso las ambiciones del material original, y eleva la identidad de la saga a nuevas cotas.

