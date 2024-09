Disney+ acaba de eliminar por sorpresa 25 películas y series originales de su catálogo. Ya es la segunda gran purga de la plataforma

El año pasado nos llevamos una sorpresa desagradable de Disney+ al anunciarse la eliminación de varias películas y series originales de la plataforma. En esa ocasión se debió a motivos económicos, ya que la compañía pudo así amortizar casi 2.000 millones de dólares de contenidos fallidos de su división de streaming. Ahora acaba de saberse que ha eliminado otras 25 películas y series originales de la plataforma y todo hace pensar que se debe al mismo motivo.

La fecha elegida para eliminarlos también ayuda mucho a confiar en esa posibilidad, ya que el año fiscal de Walt Disney Companies se cierra a final de septiembre, por lo que perfectamente puede ser un movimiento para conseguir que Disney+ sea rentable este año, tal y como apuntan en Whats on Disney plus. Recordemos que el objetivo inicial era que la plataforma empezase a ser rentable en 2024...

Lo cierto es que un movimiento así no es algo que haya realizado únicamente Disney+, pues también Max y Paramount+ han ejecutado estrategias similares en el pasado. Una lástima, ya que siembra la duda entre el público sobre la conveniencia de empezar a ver según qué títulos en esas plataformas.

Los 25 títulos eliminados

Esperemos que esto no se convierta en tendencia por parte de Disney+ y también que no desaparezcan aún varios títulos más antes de que septiembre llegue a su final. Por ahora, estas son las 25 películas y series que ya no encontraréis en la plataforma:

Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank

Genius MLX/X

Top Ten: 80’s

Living For The Dead

El amor de Bianca y Montez

Descubriendo el amor en Fairhope

Superhot: The Spicy World Of Pepper People

Science Fair: The Series

Science Fair

Togo

Farm Dreams

Home In The Wild

Never Say Never with Jeff Jenkins

Wicked Tuna

Wicked Tuna: Outer Banks Showdown

Freeks

Going Fur Gold

Locked Up: Abroad

Saturdays

Pretty Freaking Scary

Cesar Millan: Better Human, Better Dog

Narco Wars

America’s Funniest Home Videos: Animal Edition

The Biggest Little Farm: The Return

Hailey’s On It

