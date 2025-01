Esta película con Ryan Reynolds está conquistando en Disney+ México. Una icónica comedia romántica que su protagonista "haría lo que fuera" porque tuviese secuela

Uuno de los géneros más infravalorados siempre han sido las comedias románticas. Estos conflictos entre enamorados de si lo harán o no lo harán han sido siempre películas especialmente populares, pero no es ningún secreto que no es un género especialmente prolífico ahora mismo.

Quizás por eso los espectadores están recurriendo a los clásicos. Estos días la película más vista en Disney+ México no es una aventura animada ni una de superhéroes, sino una comedia romántica del 2009 protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds: 'La propuesta'.

En lo que es un enredo tan tópico como efectivo, Bullock interpreta a Margaret, una editora jefa canadiense a la que le informan que su visa está a punto de expirar y tendrá que dejar el trabajo. Completamente en negación ante la noticia, no se le ocurre otra cosa que hacerle una propuesta a su sufridor asistente Andrew. Casarse para que ella pueda quedarse en Estados Unidos. Sin una pizca de amor de por medio, tendrán que mantener las apariencias ante el trabajo y sus familias.

Considerada una de las rom-coms más icónicas de los 2000. Roger Ebert escribió que "aunque se la ve venir dejas que te golpee, porque está hecha con mucho encanto". Sin ser tan entusiasta, Beatriz Maldivia escribió para Espinof que "no es nada del otro mundo, pero, como mínimo, tampoco enfada ni irrita."

En 2024 cumplió 15 años, ocasión perfecta para que el reparto rememorase con cariño la película. Especialmente Reynolds, quien tan interpretar durante años al mercenario bocazas admite que "haría lo que fuera" para hacer una secuela de aquella película, especialmente por su buena relación con Bullock fuera de los focos.

