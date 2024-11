Si te ha gustado 'Agatha, ¿quién si no?' y quieres volver a verla, la temporada ha dejado un par de errores de continuidad solo para los más perspicaces

Hay series que tienen el privilegio de salirse con la suya con errores de producción. 'Agatha, ¿quién si no?' es una de ellas, la serie de brujería de Marvel parece el espacio ideal para jugar con la imagen y la continuidad sin consecuencias, con su constante ruptura entre el mundo mágico y la realidad.

Eso no quita que si uno quiere buscarlos, errores de continuidad hay. El más notorio que ha salido a la luz está en el episodio 6, un capítulo esencial para entender el contexto de todo en el que la trama nos devuelve a eventos previos al primer episodio. Alrededor del minuto 34, Teen está leyendo un hechizo en el libro. Es un plano detalle con sus manos agarrándolo. Apenas un par de planos después vemos la misma escena pero desde otro ángulo, y es ahí donde claramente podemos ver el pulgar manchado de negro.

Un par de planos atrás estas manchas no están, el dedo está prácticamente limpio. Es un error que se puede explicar fácilmente si tenemos en cuenta que muchas escenas del sexto y el primer episodio se habrán grabado juntas, provocando descuidos en la producción de cara a un personaje que tiene los pulgares manchados o no según el episodio.

Hay otro gazapo que se debatió en las primeras semanas de la serie y está en la primera secuencia. Cuando Agatha examina el cadáver, la posición de este parece cambiar entre planos diferentes. El brazo es lo más notorio, cuando Agatha está agachada junto a ella, está muy separado del cuerpo, pero en un gran plano cenital al acabar la escena vemos que está pegado al torso.

De nuevo es fácil alegar que fallitos como estos, que no tienen mayor implicación en la serie, se pueden integrar en la ficción si tenemos en cuenta que la mente de Agatha no es un narrador muy fiable. De cualquier manera se tratan de errores que no han afectado al disfrute de una serie que pese a lo poco que se la esperaba ha sorprendido a todos en audiencia.

